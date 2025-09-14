Casi nadie lo sabe, pero ésta es la diferencia entre higos y brevas

La diferencia entre higos y brevas quizás te sorprenderá más de lo que imaginas, son frutas parecidas, pero no iguales. Estamos en la época del año en la que descubrimos lo mejor de un fruto de la naturaleza que puede convertirse en nuestro mejor aliado en todos los sentidos. Descubriremos lo mejor de un alimento que para muchos ha sido el primer dulce conocido y del que se guarda un recuerdo increíble. Buscamos higos donde sea, sentimos ese olor característico y la versatilidad de un alimento que fue el manjar favorito del filósofo Platón.

Vivimos unos tiempos en los que necesitamos volver al pasado, recuperar ese espíritu de todo lo que llegaba de la tierra y nos daba un poco más de poder. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una fruta de temporada con muy buenas propiedades que no podemos dejar escapar. Pase lo que pase, este tipo de ingredientes pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca con ciertos detalles que serán esenciales. Si estás pensando en aprender un poco más de la diferencia entre higos y brevas, no lo dudes, ha llegado el momento de saber un poco más qué es lo que hace estos frutos familia cercana, aunque no sean lo mismo.

La temporada de higos es una realidad

La higuera es posiblemente uno de los árboles que han estado presentes en la mayoría de los huertos y de jardines. En la época en la que lo dulce no abundaba demasiado o costaba demasiado, se convertían en el postre favorito de muchas familias que las disfrutaban de muchas formas posibles.

Por sí solos directamente del árbol ya los higos son un manjar, pero en los tiempos en los que cada elemento contaba, se hacía un delicioso pan dulce que se mezclaba con otros de los alimentos de temporada, las almendras. Juntos acababan siendo un buen básico que se convertía en el pan dulce que durante casi todo el año nos acompañaba.

El higo seco también forma parte de la gastronomía de ciertas partes del país que en Navidad lo rebozaban y añadían un toque de miel. Era un dulce de esos que invitan a pensar en los días fríos y en la familia. Hoy en día, este tipo de alimentos están recuperándose, después de unos tiempos en los que cada euro cuenta, y en este caso es un alimento que podemos tener prácticamente por nada con algunas peculiaridades.

Esta es la diferencia entre higos y brevas

Los higos y las brevas se parecen mucho más de lo que nos imaginaríamos. Habrá llegado ese momento de saber qué es lo que comemos y en especial cuando queremos descubrir lo mejor de un tipo de detalle que puede acabar generando más de un postre de esos que impresionan.

Los expertos de Frutas Charito nos explican en su blog que: «En primer lugar, hablemos de los higos. Estas frutas son más comunes y se encuentran disponibles durante el verano y el otoño. Tienen una forma redondeada y una piel delgada que puede variar de color, desde verde claro hasta un tono más oscuro casi púrpura. Los higos están repletos de pequeñas semillas comestibles que aportan una textura ligeramente crujiente al comerlos. Su sabor es dulce y jugoso, con matices que recuerdan a la miel y al caramelo».

Siguiendo con la misma explicación: «Por otro lado, las brevas son una variante particular de los higos. A diferencia de los higos comunes, las brevas tienen una forma más alargada y su piel es más gruesa y rugosa. A menudo se encuentran disponibles durante la primavera y su color puede variar de verde a morado oscuro. Lo que distingue a las brevas es su pulpa, que es más densa y carnosa en comparación con la de los higos. Además, a diferencia de los higos, las brevas tienen una cantidad mínima o incluso nula de semillas, lo que las convierte en una opción preferida para aquellos que prefieren una textura más suave y menos crujiente».

A partir de ahora ya sabemos que: «los higos y las brevas son frutas relacionadas, pero con características distintas. Los higos son más comunes, tienen una piel delgada, semillas crujientes y un sabor dulce y jugoso. Por otro lado, las brevas son una variante de los higos, con una piel más gruesa, pulpa densa, menos semillas y un sabor ligeramente menos dulce. Ambas frutas ofrecen experiencias gustativas únicas y son una delicia para aquellos que disfrutan de los sabores naturales y saludables».

Una buena apuesta para este elemento que puede acabar siendo lo que marcará estos días que tenemos por delante. Con un yogurt o requesón, acompañado de frutos secos y miel es uno de esos postres que difícilmente se puede olvidar.