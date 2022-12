Los carteles más ‘random’ que encontrarás en la calle y te volarán la cabeza

Las redes sociales están plagadas de memes y diversas imágenes destinadas a sacar una sonrisa a quien las ve, como por ejemplo la gran cantidad de carteles que se pueden encontrar y que muestran un mensaje que, por el motivo que sea en cada caso, se hizo viral. Te mostramos los carteles más random que te puedes encontrar por la calle y que te volarán la cabeza, además de provocarte muchas risas… ¡no podrás aguantar sin reírte!.

Carteles random que te harán reír

Aquí tenemos un cartel que puede ser muy habitual en cualquier negocio: cerrado durante unos días por paternidad. Lo gracioso, aunque no para el dueño del establecimiento, es que le pegaron otro cartel por encima en el que le dicen que abra el negocio ya que el padre realmente no es él.

Este es uno de los carteles más míticos de cuantos se pueden encontrar en la red. Una empresa de reparaciones que te advierte en un cartel que puede reparar cualquier cosa pero te pide que no llames al timbre, ya que no funciona. ¿Por qué no arreglan el timbre si pueden arreglarlo todo?.

Oju… No llevo yo a repará algo ahí ni de coñaaaa. pic.twitter.com/iiAeNECtxo — Antonia (@La_Antonias) July 9, 2014

Las críticas a las altas esferas políticas están presentes en cualquier país, y este cartel probablemente se haya podido escribir en muchos, según sus ciudadanos.

Bastante polémico, y alucinante, este cartel en una iglesia en la que piden que no se dé dinero a los mendigos que piden en la puerta de la iglesia, que mejor hagan esos donativos a Cáritas.

Muy fuerte este cartel del párroco de Serrano. pic.twitter.com/FmKrGJ8ym4 — Carlos Valladolid (@carvalladolid) December 1, 2013

Simpática la madre que deja dinero a su hija en casa para que compre pan y le recuerda que es para comprar pan… ¡no marihuana!.

El típico vecino que te roba la WiFi está en todas partes, y en este edificio no se han cortado un pelo en dejarle un mensajito de lo más directo…

Los mensajitos a vecinos pueden tener consecuencias, como en este caso donde hay incluso respuesta y amenaza de subir a hacer una visita.

La valentía a través de una nota pic.twitter.com/L7ysGKZt2u — Vecinos Enfurecidos (@VecinosFuria) November 22, 2013

Y como entre vecinos ya se sabe que siempre surgirá un problema, en este edificio incluso dejan un papel en blanco para que se pueda apuntar la próxima queja…