Una canción de rock que dura 23 minutos sigue siendo uno de los mayores himnos musicales de todos los tiempos 55 años después de su lanzamiento

«Echoes», la extensa canción de Pink Floyd e incluida en el álbum Meddle, continúa siendo una de las obras más influyentes y admiradas de la historia del rock.

Más de medio siglo después de su estreno, esta pieza de 23 minutos y medio sigue despertando fascinación entre seguidores y críticos por su ambición artística, su carácter experimental y la manera en que ha marcado una nueva etapa en la trayectoria de la banda británica.

Cómo ha nacido «Echoes», la monumental obra de Pink Floyd

Cuando Pink Floyd comenzó a trabajar en Meddle, el grupo atravesaba una etapa de transformación. Tras la salida de Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason buscaban una nueva dirección creativa. De ese proceso surgiría «Echoes», una composición que acabaría ocupando por completo la cara B del vinilo original publicado en 1971.

Con una duración de 23 minutos y 32 segundos, la canción se convirtió en una de las más extensas de la discografía de la banda. Solo quedó por detrás de «Atom Heart Mother» y de la suma de las distintas partes de «Shine On You Crazy Diamond».

La pieza comenzó a tomar forma a partir de sesiones de experimentación e improvisación. Lejos de ser una obra concebida desde un plan rígido, nació de fragmentos musicales, ideas dispersas y pruebas de sonido realizadas por los cuatro integrantes del grupo durante diferentes encuentros creativos.

Uno de los elementos más reconocibles aparece desde los primeros segundos. Se trata del famoso sonido similar a un sonar o un «ping» que abre la canción. Richard Wright consiguió ese efecto al amplificar una nota de piano y enviarla a través de un altavoz Leslie, un dispositivo que modificaba las características del sonido.

A partir de ahí, la composición evoluciona lentamente. El piano da paso a la guitarra de David Gilmour, posteriormente se incorporan el bajo, la batería y el órgano Hammond, construyendo una atmósfera contemplativa y envolvente.

La interpretación que ha convertido a «Echoes» en un mito

Aunque la canción fue una presencia habitual en los conciertos de Pink Floyd durante gran parte de la década de los setenta, existe una actuación especialmente recordada por los aficionados.

Se trata de la interpretación realizada para el documental Pink Floyd: Live at Pompeii, dirigido por Adrian Maben. La banda ejecutó la pieza entre las ruinas del antiguo anfiteatro romano de Pompeya, creando una combinación visual y sonora que ha terminado convirtiéndose en una de las imágenes más icónicas de la historia del rock.

Décadas después, David Gilmour y Richard Wright volvieron a interpretarla durante la gira On an Island. Aquellas actuaciones adquirieron un significado especial porque fueron de las últimas ocasiones en las que ambos músicos compartieron escenario tocando esta obra.

Tras el fallecimiento de Wright, Gilmour decidió dejar de incluir «Echoes» en sus conciertos. El guitarrista explicó que consideraba imposible reproducir la conexión musical que existía entre ambos durante la interpretación de la pieza.

Más de 55 años después de su lanzamiento, «Echoes» sigue siendo considerada una de las composiciones más ambiciosas, innovadoras y representativas de Pink Floyd, una obra que ha ayudado a redefinir los límites del rock y que continúa ocupando un lugar privilegiado entre los grandes himnos musicales de todos los tiempos.