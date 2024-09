¿Cada cuánto tiempo deben ducharse las personas mayores? Esto dicen los expertos

Las personas mayores deben ducharse cada cierto tiempo, según dicen los expertos, con el paso del tiempo las necesidades de la piel cambian. Por lo que debemos estar pendientes de lo que vamos viendo en esta parte tan importante del cuerpo que nos va aportando una serie de beneficios y quizás contraindicaciones. Ducharse todos los días pierde parte de su sentido cuando la actividad se reduce, pero cuidado, es algo que debemos tener en cuenta ante determinados aspectos de nuestra piel que puede tener unas necesidades especiales.

La piel se vuelve cada vez más fina, uno de los síntomas del paso del tiempo que acabará siendo inevitable y que puede acabar generando más de un problema al que nos enfrentaremos. Por mucho que nos cuidemos a lo largo de nuestra vida, llega un momento en el que tenemos que empezar a pensar en todo lo que llega a una velocidad que quizás nos acabe sorprendiendo en muchos aspectos. Tocará empezar a visualizar lo que está por delante y la manera de adaptarnos a ese futuro para el que los expertos guardan más de una sorpresa inesperada.

Esto es lo que dicen los expertos

El dermatólogo es el que más sabe de piel, por lo que, es el experto a quien debemos consultar siempre que tengamos un problema. Un profesional que puede acabar siendo el que nos indique qué podemos hacer para cuidarnos un poco más y obtener aquello que realmente necesitamos.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y en lo que puede llegar a ser lo que nos haga estar pendiente de un futuro en el que cuidar la piel es esencial. No solo es importante la frecuencia, sino también los productos que utilizamos para lavar nuestra piel.

Utilizar elementos naturales es algo que podemos empezar a poner en práctica y que seguro que nos dará más de una alegría inesperada. Habrá llegado ese momento en el que podemos conseguir que la piel esté en perfectas condiciones, siempre usando productos de primera calidad y lo más naturales posible.

Siendo esta la única forma de hacer que nuestro cuerpo y en especial, esta parte se recorrerá toda nuestra piel puede ser la que marque una diferencia importante en este momento que tenemos por delante y que puede ser clave.

Las veces que tienes que ducharte en función de tu edad

Un estudio de Harvard desvela las veces en las que se recomienda ducharse, pero, sobre todo, hace referencia a lo que provocan las duchas en nuestro cuerpo.

La piel normal y sana mantiene una capa de grasa y un equilibrio de bacterias «buenas» y otros microorganismos. Lavar y restregar los elimina, especialmente si el agua está caliente. Como resultado:

La piel puede volverse seca, irritada o con picazón.

La piel seca y agrietada puede permitir que las bacterias y los alérgenos rompan la barrera que se supone que proporciona, permitiendo que se produzcan infecciones cutáneas y reacciones alérgicas.

Los jabones antibacterianos en realidad pueden matar las bacterias normales. Esto altera el equilibrio de microorganismos en la piel y fomenta la aparición de organismos más resistentes y menos amigables que son más resistentes a los antibióticos.

Nuestros sistemas inmunológicos necesitan una cierta cantidad de estimulación por microorganismos normales, suciedad y otras exposiciones ambientales para crear anticuerpos protectores y «memoria inmune». Esta es una de las razones por las que algunos pediatras y dermatólogos recomiendan los baños diarios para los niños. Los baños o duchas frecuentes a lo largo de la vida pueden reducir la capacidad del sistema inmunológico para hacer su trabajo.

Este estudio está redactado por uno de los especialistas del sector el Doctir Robert H. Shmerling es el ex jefe clínico de la división de reumatología del Centro Médico Beth Israel Deaconess (BIDMC), y es miembro actual de la facultad correspondiente de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard. Como reumatólogo en ejercicio durante más de 30 años, el Dr. Shmerling se dedicó a una mezcla de atención al paciente, enseñanza e investigación. Sus intereses de investigación se centran en estudios de diagnóstico en pacientes con síntomas musculoesqueléticos y enfermedades reumáticas y autoinmunes.

Por lo que, debemos tener en cuenta que las veces que nos duchamos y la forma en la que no hacemos puede acabar siendo perjudicial. Ante cualquier problema de piel, hay que consultarlo con un especialista. Si no tenemos ninguno con el paso del tiempo las duchas pueden reducirse a dos veces a la semana. Siempre y cuando no haya problemas como las llagas o sea una persona dependiente, en cuyo caso esa persona mayor debe tratarse de la mejor manera posible. Teniendo un especial de referencia que ayude a que esté en las mejores condiciones posibles.