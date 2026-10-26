Se buscan voluntarios para colaborar en una granja 5 horas a día a cambio de alojamiento y comida gratis
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En Bornholm (Dinamarca), una isla danesa ubicada en el mar Báltico, una pareja propietaria de una granja busca voluntarios que ayuden en las labores diarias del lugar. A cambio, dan alojamiento y comida gratis por 5 horas de trabajo al día. La plataforma de Workway fue la encargada de publicar la propuesta. La granja cuenta con un huerto orgánico de verduras y flores, además de animales: perros, caballos, ovejas, cerdos, patos, gallinas y gatos. Este modelo de intercambio se lleva haciendo desde hace años en la granja danesa, que ya sabe lo que es acoger voluntarios varias veces al año.
Condiciones del intercambio y alojamiento
La granja cuenta con diferentes opciones de hospedaje: una habitación grande para cuatro personas, dos habitaciones dobles y una individual. Además, los dueños dejan a disposición de los voluntarios bicibletas para moverse por la ciudad danesa y en ocasiones facilitan un coche, el cual la gasolina corrre a cuenta de los voluntarios.
La convivencia, el intercambio cultural y los espectaculares paisajes son el reclamo perfecto para que voluntarios quieran pasar unas semanas en un entorno privilegiado de la naturaleza. Fin y Susan, la pareja danesa, hablan inglés, por lo que la comunicación es posible en el idioma universal.
En este caso, no se aclara si se cubren los vuelos a Dinamarca y queda pendiente de confirmar también la carga horaria, la duración de la estadía y los costes.
Tareas en la granja
La pareja detalla en el anuncio que la mayoría de actividades son al aire libre y varían según las necesidades de la granja. Las actividades parten de desmalezar, cuidar las plantas, dar de comer a los animales y hacer tareas de mantenimiento, como pintura y arreglos en distintas instalaciones.
Otras tareas que también se contemplan son proyectos sencillos de construcción, como levantar cercos y caminos de piedra, trabajos de carpintería y algunas tareas domésticas como limpiar, lavar los platos y ayudar a preparar las comidas de la familia anfitriona.