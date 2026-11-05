Bruce Willis (71 años) tenía en propiedad 3 hectáreas en el Caribe y ayudó a impulsar una zona virgen hasta que se transformó en un centro turístico

Bruce Willis, que ha cumplido 71 años en 2026, llegó a tener uno de los refugios privados más exclusivos de las Islas Turcas y Caicos. En el año 2000, el actor compró 3 hectáreas de terreno en Parrot Cay, unas 3 hectáreas, y durante los cuatro años siguientes levantó allí un complejo de lujo con varias viviendas, piscinas y espacios de ocio. Casi dos décadas después, aquella propiedad caribeña salió al mercado por 33 millones de dólares y terminó vendiéndose por 27 millones.

Una parcela frente al mar

La propiedad de Bruce Willis estaba situada en Parrot Cay, una pequeña isla privada situada entre Providenciales y North Caicos. El terreno adquirido por el actor ocupaba aproximadamente 7,3 acres y formaba parte del entorno del conocido resort COMO Parrot Cay. Informes dicen que el actor Bruce Willis dedicó cuatro años a construir el complejo después de comprarlo en 2000.

El resultado fue mucho más que una vivienda de vacaciones. El conjunto estaba formado por tres casas con un total de 11 habitaciones, además de cuatro piscinas, 4.500 pies cuadrados de espacios exteriores cubiertos y alrededor de 17.000 pies cuadrados de terrazas. La residencia principal tenía cinco dormitorios, una sala de cine y una gran zona de estar conectada con el exterior.

Cuatro piscinas y un pabellón de yoga

El complejo también contaba con un pabellón de yoga situado junto a la playa, un parque infantil con un barco pirata y varios coches para desplazarse por la isla. La arquitectura combinaba grandes espacios abiertos con una estética inspirada en Asia y buscaba aprovechar al máximo las vistas del Caribe. El dormitorio principal ocupaba toda la planta superior de la vivienda principal y disponía de terraza privada con vistas al océano.

La propiedad tenía además un significado personal para el actor. Bruce Willis y Emma Heming se casaron en 2009 y, una década después, renovaron sus votos precisamente en esta casa de Parrot Cay, poco antes de que la propiedad saliera definitivamente al mercado. En 2019, tras cinco meses anunciada la venta, la casa encontró un comprador por 27 millones de dólares, seis millones menos que los 33 millones solicitados inicialmente.