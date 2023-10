La mujer de Bruce Willis habla y da una importante información sobre el estado de salud del actor

El problema de salud de Bruce Willis está en boca de todos. La noticia ha cruzado fronteras y hay mucha gente preocupada por el estado del actor. Cada vez hay más información encima de la mesa y ahora ha sido su mujer, la modelo Emma Heming, la que ha aportado nuevos datos. Antes de entrar en detalles debemos recalcar que Emma está pendiente del artista en todo momento. Atiende a sus necesidades y esto ha hecho que la enfermedad no avance tan rápido, pero ¿qué es lo último que ha contado al respecto?

El intérprete no es consciente de lo que está pasando. Tiene momentos de lucidez, pero no duran lo suficiente como para que le dé tiempo a hacerse una idea concreta. Su hija asegura que pasa mucho tiempo en su despacho y ahí sí recupera algunos recuerdos. No obstante, es una anomalía médica impredecible y en ocasiones no consigue conectar con su pasado en ninguna circunstancia. Afortunadamente está en las mejores manos.

Bruce Willis, un ejemplo de superación

Emma Heming asegura que cada día que pasa está más enamorada de su marido. Tienen dos hijas en común y las tres están haciendo lo imposible para estabilizar al artista. La modelo promete que él también se está esforzando mucho, por eso ha hecho grandes avances. Es un ejemplo de superación, pero también de paciencia y amor, todo según la versión de Heming.

La familia lleva luchando contra la demencia desde febrero de 2023 y la experta en moda ha aprovechado su repercusión social para hacer una reivindicación. “No hay tratamientos para esta enfermedad, una realidad que esperamos que cambie en los próximos años”, ha declarado en una entrevista para un medio extranjero. “Es duro para la persona diagnosticada, pero también es difícil para la familia. Y eso no es diferente para Bruce o para mí o para nuestras chicas. Cuando dicen que es una enfermedad familiar, realmente lo es”.

Emma Heming desvela una información importante

Emma Heming ha reconocido que no puede asegurar si Bruce Willis sabe que tiene un problema. “Es difícil saber si es consciente de lo que le sucede”, empieza diciendo delante de la presentadora Hoda Kotb. “Entender lo que estaba sucediendo, poder aceptar lo que es, no lo hace menos doloroso, pero el simple hecho de estar al tanto de lo que le está sucediendo a Bruce lo hace un poco más fácil”.

El aprendizaje de Emma

La modelo británica asegura que, dentro de la tragedia y de la tristeza, puede presumir de algo: sus hijas han tenido un comportamiento excelente. Cree que esto se lo deben al actor, quien les ha enseñado a tener paciencia y a amar de forma incondicional.

“Les está enseñando mucho a cómo cuidar y amar y es realmente algo hermoso dentro de la tristeza”, declara en la entrevista citada en líneas anteriores. El protagonista de ‘El sexto sentido’ está rodeado de comprensión y de alguna forma eso le ayuda a estabilizarse, a pesar de que el camino es lento e interminable.