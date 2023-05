La noticia se confirmó en febrero y desde entonces el mundo de Hollywood y los amantes del cine están consternados: Bruce Willis padecía demencia frontotemporal. El mítico actor ha protagonizado películas tan famosas como ‘Pulp Fiction’ o ‘El sexto sentido’. Lleva años siendo un icono, pero ha sabido protegerse bastante bien y su intimidad siempre ha quedado detrás de las cámaras. Por eso sorprendió tanto cuando alzó la voz y desveló el mal que padecía. Bruce ha sido completamente sincero con sus fans. ¿Quién es su máximo apoyo? Su mujer, la modelo y actriz Emma Heming.

El artista lleva en un segundo plano desde que hizo el anuncio, pero ahora ha regresado a la actualidad porque han filtrado nuevos datos. El entorno asegura que su problema de salud se ha acrecentado. Bruce Willis no solo es un actor de primer nivel, también es productor de muchas películas, pero desde marzo de 2022 está retirado del negocio del espectáculo. Lo único que le importa es que su enfermedad no avance. Se ha puesto en manos de los mejores profesionales, pero tiene claro que el paso del tiempo no perdona.

El estado de Bruce Willis ha empeorado

El protagonista de ‘Die Hard’ ha hecho saltar todas las alarmas. Su entorno ha hablado con la prensa americana y ha asegurado que la demencia frontotemporal que padece está avanzando demasiado. El diario ‘Marca’ asegura que “es muy complicado que el intérprete pueda mantener una charla con normalidad”. Por suerte cuenta con el apoyo de Emma Heming, quien le está ayudando en todo lo posible. Se ha convertido en su portavoz oficial y cada vez que hay alguna duda la prensa acude a ella. No sería de extrañar que antes o después hablara del asunto. De hecho ya ha dado algunas pinceladas.

Emma, antes de confirmarse le enfermedad de su marido, era bastante discreta porque ha estado sometida a bastante presión mediática. Bruce empezó con ella después de su matrimonio con la mítica actriz Demi Moore y los fans no tardaron en hacer comparaciones. Ahora nada de esto importa. Todos quieren que el actor de ‘El sexto sentido’ se estabilice. Sus seguidores están preocupados, así que Emma ha usado sus redes para lanzar un breve mensaje. Eso sí, tampoco ha entrado en detalles.

El mensaje de Emma Heming

La mujer de Bruce Willis, igual que le pasa a él, es bastante prudente y siempre mantiene las distancias, pero estos momentos son muy particulares. Sabe que ahora más que nunca debe mantenerse firme y explicar con naturalidad qué le pasa al artista. Lo primero que ha hecho ha sido agradecer los mensajes “tan cariñosos” que ha recibido para animarla. Dice que se siente “muy afortunada”. Después ha sido clara y ha escrito una frase contundente: “Cuando vives en el mundo de la demencia sabes que las opciones son escasas”.

No hay curación

Emma Heming ha admitido que la situación de Bruce ha empeorado en las últimas semanas, pero está dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Se está esforzando mucho para que su demencia no avance tan rápido, pero es inevitable. No hay curación, solo tratamientos y actividades que hacen que el proceso sea más lento.