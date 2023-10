Los Beatles vuelven a la carga con una canción inédita que romperá todos los esquemas

El próximo 2 de noviembre saldrá una nueva canción de los Beatles. Titulada ‘Now and Then’, se trata de una canción mezclada y masterizada que verá la luz más de medio siglo después de la separación del grupo. Así lo han anunciado esta semana Ringo Starr y Paul McCartney.

Nueva canción de los Beatles

La canción tiene su origen en los años 1970 a partir de una maqueta grabada por John Lennon en su apartamento de Nueva York. Tras su aesinato en 1980, Yoko Ono entregó el material a los miembro vivos de los Beatles en 1994. Estos reelaboraron y completaron la maqueta. Sin embargo, no pudieron publicarla, ya que no se podía extraer la voz de John Lennon con suficiente calidad con las técnicas que había en aquel entonces.

Pero ahora ha sido posible con la colaboración de Peter Jackson, el director de la trilogía ‘El señor de los anillos’ y del documental ‘The Beatles: Get Back’. Ha conseguido extraer la voz de John Lennon de una cinta de casette, y con la ayuda de la Inteligencia Artificial la ha separado del piano.

A la maqueta original se añadieron grabaciones de guitara eléctrica y acústica de George Harrison que datan de 1995. Finalmente, la canción se completó en 2022 en los los estudios de Los Ángeles, con el bajo y el piano de Paul McCartney, la batería de Ringo Starr y las voces de ambos.

Paul McCartney ha explicado lo siguiente: «Nos encontramos con que la voz de John aparecía tan clara como un cristal. Es muy conmovedor y todos tocamos en él, es una grabación real de los Beatles».

Por su parte, Ringo Starr ha comentado: Ffue lo más cercano que nunca estaremos de tenerle de vuelta a John en la habitación, así que fue muy emocionante para todos nosotros. Fue como si John estuviera ahí».

La canción formará parte de una nueva reedición del Red Album (colecciones 1962-1966) y del Blue Album (colecciones 1967-1970), las recopilaciones de los mejores temas de los Beatles lanzadas originalmente en 1973. El próximo 10 de noviembre se relanzarán estas colecciones.

‘Now And Then’ saldrá a la venta el jueves 2 de noviembre. El single de doble cara A incluye la última canción de los Beatles con su primer tema: ‘Love Me Do’, su debut en el Reino Unido en en el año 1962. El nuevo vídeo musical de ‘Now And Then’ verá la luz el viernes 3 de noviembre.