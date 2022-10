The Beatles: historia de grupo de Liverpool y por qué se separaron

En todo libro que se precie sobre la historia del rock and roll, el capítulo dedicado a los años 60 siempre estará inevitablemente dedicado a ellos… los Beatles, uno de los grupos más revolucionarios e influyentes de la historia. Estos cuatro chicos de Liverpool consiguieron, con su música, entrar en el imaginario colectivo y cambiar este género para siempre , dando vida a un auténtico fenómeno popular que hoy recordamos con el nombre de Beatlesmanía. En pocos años, esta banda fue capaz de conquistar literalmente todo el planeta, replicando -y para algunos incluso superando- el éxito que tuvo Elvis Presley en Estados Unidos en la década anterior . En las siguientes líneas vamos a contaros esta rápida ascensión al éxito, intentando haceros revivir aquellos años en los que los Beatles eran «más populares que Jesús». Esta es la historia de Los Beatles y el motivo por el que se separaron.

The Beatles: historia de grupo de Liverpool

Uno de los grupos más populares en la historia de la música es sin duda The Beatles. Cuatro jóvenes de Liverpool con el sueño de ser estrellas del rock que se convirtieron en una de las bandas que cambiaron la cultura de los 60 y que marcaron la vida de millones de personas, haciendo de sus canciones la banda sonora de mucha generaciones. Conozcamos a continuación, cuál fue y cómo se desarrolló la historia de The Beatles.

Hablar hoy en día de The Beatles es hacerlo de uno de los grupos musicales de los 60 que marcaron un antes y un después, pero puede que aquellos que pertenecen a la generación Alfa (nacidos ya con la tecnología integrada en todo lo que hacen en su vida), apenas hayan oído hablar de quienes son Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison.

Corrían los años 60 cuando estos jóvenes soñaban con ser alguien en el mundo de la música y no solo consiguieron su sueño sino que además, arrollaron en todo el mundo, logrando imponer la llamada «beatlemanía», un fenómeno fan que aunque igualado con otros muchos artistas en años venideros, en aquellos años supuso un «huracán» que prácticamente nadie esperaba. Tanto es así que esa «fiebre» que se siente por The Beatles perdura hoy en día entre sus fans y aquellos que van sumando con los años.

Comienzos en Liverpool

Nacidos en Liverpool, los comienzos de The Beatles arrancan a finales de los 50 con la amistad que nació entre dos jóvenes McCartney y Lennon que se conoce de forma casual siendo adolescentes y que rápidamente se convierten en amigos gracias a su pasión por la música y en especial el rock que se escuchaba desde Estados Unidos, representado en algunos de sus ídolos del momento, como Buddy Holly o Elvis Presley.

A pesar de que la base de sus comienzos se fija en el rock, lo cierto es que la banda no tenía un género musical fijo: hacían rock, pop y canciones ligeras y de alguna manera tenían su propio estilo. De hecho, fueron ellos quienes inventaron la música beat, hicieron ‘visibles’ a los jóvenes, les hicieron dejarse crecer el cabello y cambiaron las reglas de su vestimenta: todo en menos de 10 años, vendiendo millones de copias de sus álbumes.

Los Beatles marcaron la historia de la música y fueron los intérpretes de su generación: sus álbumes y sus canciones cambiaron profundamente el escenario de la música popular occidental desde que McCartney y Lennon ficharan a George Harrison y Ringo Starr, para convertirse en the «Fab Four» que era como les apodaron tras comenzar a tener éxito, pero su primer nombre como grupo no fue The Beatles, sino que se hacían llamar The Quarrymen.

Sin embargo antes de Harrison y Starr tenemos que mencionar el nombre de Stuar Sutcliff, que era uno de los miembros de la primera banda de John Lennon, y del que se dice que fue quien inventó el nombre de The Beatles, inspirado por lo visto en Buddy Holly y su grupo The Crickets (que significa «los Grillos»), aunque otra versión del origen del nombre asegura que fueron Lennon y Stucliff quienes decidieron llamarse The Beatles a partir de una escena en la película «Salvaje» de Marlon Brando en la que se menciona a las «Beetles», unas chicas que aparecían con sus motos en el film. Ellos decidieron cambiar la segunda e por una a y el resto es historia.

Tras comenzar como un grupo de estudiantes, ya con Lennon, McCartney y Harrison y luego Starr, el grupo se traslada a Hamburgo donde se crea el look que pasará a la historia, desde la ropa hasta el corte de pelo. De vuelta en Liverpool, los Beatles debutan en The Cavern Club en 1961 y su fama comienza a extenderse.

Primer disco, éxitos y choque de egos

Su primer álbum es «My Bonnie», lanzado ese mismo 1961. En los Beatles no había cantante ni líder porque los cuatro miembros del grupo podían cantar; fue el grupo que marcó la diferencia, una banda formada por jóvenes que también comunicaron su deseo de una vida basada en reglas completamente nuevas en comparación con el pasado. Un año después, el grupo audicionó en la discográfica Decca, pero su habilidad no se adivinó y fueron rechazados, una efeméride que incluso a día de hoy se considera uno de los mayores errores en la historia del mercado discográfico. Luego, el grupo audicionó en EMI y grabó «Love me do», su primer gran éxito internacional y así comenzó la Beatlemanía.

Dos años después, cinco de sus canciones se encontraban ya entre las cinco primeras de la lista estadounidense, generando una fama de millones de fans en todo el mundo y la publicación de álbumes llenos de «hits» como «A Hard Day´s Night», «Help», «Ruber Soul», «Yellow Submarine» o «Let it Be». Después del «White Album», disco publicado en 1968 al que todavía hoy se refieren muchos músicos, donde se juntan el rock, la música psicodélica, la vanguardia, la melódica y la canción pop, la armonía del grupo fue desapareciendo poco a poco porque las individualidades se apoderaron de las identidad del grupo: la colaboración entre Lennon y McCartney comenzó a desaparecer; George Harrison, estaba ansioso por obtener un peso diferente, habiendo mejorado enormemente sus habilidades como compositor e intérprete; El propio Ringo Starr ya no podía soportar su papel cohesivo dentro de la formación. Estas tensiones no impidieron el lanzamiento de «Abbey Road» y «Let It Be», su último álbum.

Final de la banda

En abril de 1970 Paul McCartney anunció públicamente la disolución del grupo. Todos esperaban un posible reencuentro, pero con el asesinato de Lennon en 1980, el sueño se desvaneció. A mediados de los noventa los otros tres miembros decidieron completar dos canciones compuestas por Lennon en los setenta: fueron las primeras canciones inéditas de los Beatles en veinticinco años. Harrison murió más tarde en diciembre de 2001.

Tras la separación, en mayo de 1970 se lanzó el álbum póstumo “ Let it be ” . Pero, ¿por qué se separaron los Beatles? Durante mucho tiempo se acusó a Yoko Ono , esposa de John Lennon, de ser la responsable del fin de los Beatles. Seguramente Lennon había cambiado mucho después de su boda con la artista japonesa y la llevó al estudio cuando los cuatro estaban grabando las piezas.

¿Por qué se separaron los Beatles? El final oficial

Hace unos años, Paul McCartney , entrevistado por Al-Jazeera, admitió que Yoko no fue la causante de la disolución: «Por supuesto que no fue Yoko quien provocó la ruptura, no creo que se le pueda culpar de nada «. John se habría ido de todos modos». Entonces, ¿cuál es la razón del final de los Fab Four? Seguramente gracias a Yoko, Lennon comenzó a concebir su potencial creativo y su rol en el mundo de una manera diferente, distanciándose así de Paul, George y Ringo. Pero la separación preocupaba a todos.

George Harrison estaba cada vez más interesado en explorar la música y la espiritualidad de la India, Ringo Starr estaba menos involucrado desde que dejaron las actuaciones en vivo, Paul se sentía cada vez más líder. Lo cierto es que entre 1968 y 1969 hubo enfrentamientos que llevaron a los cuatro del Liverpool a desmarcarse de la dimensión de grupos. El cese oficial de la existencia de los Beatles como grupo se puede fechar en octubre de 1996 , tras la publicación de » Anthology III «, cuando Apple emitió un comunicado diciendo: «El final finalmente ha llegado: los Beatles se han ido. Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr nunca volverán a tocar juntos como banda ”.