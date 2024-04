El aviso de la OCU sobre los efectos del maquillaje

Con el objetivo de defender los derechos de los españoles, la Organización de Consumidores y Usuarios suele emitir comunicados en los que advierte acerca de ciertos productos que podrían resultar perjudiciales para la salud. El último aviso de la OCU sobre los efectos del maquillaje es especialmente importante porque se centra ya no en artículos cosméticos concretos sino en el riesgo que corremos cuando no analizamos bien qué tipo de productos utilizamos en nuestra piel.

A través de un comunicado, la OCU cita el Informe Anual sobre Cosmetovigilancia que acaba de publicar la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Allí aseguran que «durante 2023 las notificaciones por efectos adversos provocados por productos cosméticos han subido un 130%» respecto a las registradas en 2022. ¿Cuáles son las causas del aumento de estas notificaciones? ¿Qué clase de problemas son los más importantes entre los consumidores?

La OCU avisa sobre los efectos del maquillaje

El estudio en cuestión investiga unas 120 notificaciones por el uso de productos cosméticos, un incremento notable en comparación con los años anteriores. Siempre dentro de 2023, a esas 120 notificaciones confirmadas hay que sumarle otras 40, en las que no se pudo profundizar por falta de datos o información.

Esto significa que el maquillaje es más peligroso que nunca, y como usuarios nos obliga a ser más cuidadosos cuando adquirimos algún cosmético.

Afortunadamente, la buena noticia es que tres de cada cuatro notificaciones no presentaban mayor gravedad. Sin embargo, es interesante conocer qué productos son los señalados como desencadenantes de estos efectos adversos. Según los expertos de la OCU, los que provocan las reacciones son:

En un 30%, cosméticos de cuidado de la piel (incluyen también productos de afeitado y decoloración del vello)

En un 28%, desodorantes

En un 10%, productos solares

En un 7%, productos depilatorios

En un 6%, productos para cuidados de uñas

¿Qué efectos han provocado estos artículos cosméticos?

La dermatitis inespecífica es el efecto adverso que está detrás de más notificaciones, ya que aparece en el 25% de los casos. Le sigue muy de cerca el acné cosmético, o foliculitis, con un 23% de los casos. El resto se dividen en dermatitis alérgica (18% de los casos) e irritativa (7% de los casos).

Luego hay otros efectos que no son cutáneos sino oculares, respiratorios, quemaduras solares, etc. Es decir, la piel no es la única parte del cuerpo que puede ser afectada.

Más notificaciones, mayor control

A pesar de que el aumento de estas notificaciones pareciera tener temas negativos, el hecho de que se endurezcan los controles de las autoridades hace que también se multipliquen los avisos.

Y es que el incremento en el número de notificaciones está generado, en parte, porque hay más controles que los años anteriores, y son más efectivos. Una buena prueba de ello es que el nuevo sistema de control, llamado NotificaCS, entró en vigencia recién el año pasado. Quizás esto explique por qué las cifras se han disparado en tan poco tiempo.

La AESAN recuerda que «la detección de los efectos no deseados es el paso esencial para tener un mayor conocimiento de los productos cosméticos y para velar por su seguridad», y afirman que «un aumento en el número de notificaciones permite un mejor estudio de los efectos no deseados, su naturaleza y su frecuencia, con el fin de tomar las medidas necesarias para prevenir su aparición, reducir su incidencia y proteger la salud pública» de todos los españoles.

¿Qué hacer si notas algún efecto adverso?

En esos casos, debes poner en conocimiento del Sistema de Cosmetovigilancia cualquier posible problema desde la nueva web oficial de NotificaCS.

Para esto hay que entrar en este enlace, ver el alta nuevos formularios nacionales para informar de efectos no deseados en productos cosméticos formulario: ciudadanos y usuarios profesionales. Hay un mapa donde debes elegir tu comunidad y seguir con el transcurso del formulario.

Esto es bueno para poder estudiar cada caso, y ver realmente qué pasa con cada producto.

Ir al especialista

Cualquier problema que podamos tener, está claro que además de informar a la OCU y NosticaCS, debes ir al médico. Primero pregunta al de cabecera sobre estas posibles reacciones adversas y entonces comunicarlo. Seguramente se hará un estudio y se mandará al especialista dermatólogo si es un tema de piel o bien a los que correspondan si es otro tema, como los respiratorios, oculares y otros.

Si hay un problema inmediato y un daño que veas que no se puede reparar, lo ideal es ir directamente a urgencias para ser examinada por el médico que haya y que al momento puedan recetarnos un medicamento o tratamiento.

Si crees que puedes tener una alergia a algún producto lo ideal es no aplicarlo. Por otro lado, hay pruebas de alergia que nos pueden hacer y que son claras a la hora de saber si hay alguna alergia.