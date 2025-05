El aviso de los expertos sobre calentar agua en el microondas que casi nadie conoce

Los expertos han lanzado una importante alerta sobre el hecho de calentar agua en el microondas que casi nadie conoce. Estamos ante uno de los electrodomésticos que más usamos en nuestro día a día y que puede acabar siendo el que marque una diferencia significativa. En esencia, estamos ante una serie de cambios que acabarán convirtiéndose en el mejor aliado de una serie de detalles que serán fundamentales. El microondas es una herramienta que todos tenemos, pero pocos conocen.

Estamos ante uno de los elementos de toda cocina que quizás usamos con más frecuencia. En general, el hecho de calentar bebidas, ya sea la leche o el agua, es una de las funciones que más usamos, además de también, descongelar alimentos o prepararlos para comer con una serie de detalles que acabarán siendo los que nos acompañarán en estos días. Tocará estar pendiente de los avisos de los expertos que no dejan de advertir de los riesgos de un electrodoméstico que parece del todo inofensivo, pero quizás no lo sea. Hay una serie de peligros ocultos en el simple hecho de calentar un poco de agua en este elemento.

Calentar agua en el microondas

La llegada del microondas a casi todas las casas se produjo en la década de los 90, cuando la modernidad de la televisión de uso personal o de las cadenas en aumento en el salón, daba paso a una cocina que cada vez necesitaba más electrodomésticos que funcionasen con luz.

Desde el exprimidor eléctrico, que evitaba hacer una tarea tan específica como sacarles el jugo a las naranjas. Hasta esas primeras tostadoras en las que el pan quedaba a la vista sobre una especie de fluorescente que se calentaba por momentos, siendo especialmente peligroso para los más pequeños de la casa.

Los tiempos modernos nos hacían tener cada vez más y más cerca una serie de elementos que pueden ser los que marcarán una diferencia importante. Son días de cambios en los que necesitamos conseguir más tiempo para estar en familia y menos para cocinar.

Algo tan simple como calentar agua dejó de ser un motivo para poner un cazo en el fuego. En el mismo vaso y con la ayuda de un microondas cuya potencia nos aseguraba un agua caliente en segundos, pasamos a vivir la era de este electrodoméstico que puede ser más peligroso de lo que parece.

Los expertos lanzan un aviso sobre calentar agua en el microondas

Tal y como explican estos expertos: «La FDA recibió informes en el pasado de quemaduras graves en la piel o quemaduras alrededor de las manos y la cara de las personas como resultado de la erupción de agua caliente de una taza después de que se hubiera sobrecalentado en un horno de microondas. El agua sobrecalentada (agua calentada más allá de su temperatura de ebullición) no parece estar hirviendo y ocurre cuando el agua se calienta sola en una taza limpia. Si se ha producido un sobrecalentamiento, una ligera perturbación o movimiento, como levantar la taza o verter una cuchara llena de café instantáneo, puede resultar en una erupción violenta con el agua hirviendo explotando fuera de la taza. Agregar sustancias como café instantáneo o azúcar antes de calentar reduce en gran medida este riesgo. Los usuarios deben seguir de cerca las precauciones y recomendaciones proporcionadas en los manuales de instrucciones del horno de microondas, específicamente con respecto a los tiempos de calentamiento. Los usuarios deben asegurarse de no exceder los tiempos de calentamiento recomendados al determinar los mejores ajustes de tiempo para calentar el agua a la temperatura deseada».

Aunque también pueden tener sus beneficios: «La cocción en microondas puede ser más eficiente energéticamente que la cocina convencional porque los alimentos se cocinan más rápido y la energía calienta solo los alimentos, no todo el compartimento del horno. La cocción en el microondas no reduce el valor nutricional de los alimentos más que la cocina convencional. De hecho, los alimentos cocinados en un horno microondas pueden conservar más de sus vitaminas y minerales, porque los hornos microondas pueden cocinarse más rápidamente y sin añadir agua. Los recipientes de vidrio, papel, cerámica o plástico se utilizan en la cocción de microondas porque los microondas pasan a través de estos materiales. Aunque estos recipientes no pueden ser calentados por microondas, pueden calentarse por el calor de la comida que se cocina en el interior. Algunos recipientes de plástico no deben usarse en un horno microondas porque pueden derretirse por el calor de la comida en el interior. Generalmente, las sartenes de metal o el papel de aluminio tampoco deben usarse en un horno microondas, ya que los microondas se reflejan en estos materiales, lo que hace que los alimentos se cocinen de manera desigual y posiblemente dañen el horno. Las instrucciones que vienen con cada horno microondas indican los tipos de recipientes a usar. También cubren cómo probar los recipientes para ver si se pueden usar o no en hornos de microondas».