Así hay que borrar las cookies de tu teléfono móvil Android: es infalible para que no te vigilen

Si no quieres dejar huella cuando navegas por internet con tu teléfono Android y quieres mantenerlo siempre limpio, una de las maneras más efectivas es eliminar el registro de cookies que quedan tanto en el navegador de tu móvil como en las aplicaciones. Con el uso continuo que hacemos de estos aparatos lo normal es que se acumule gran cantidad de información entre los que se incluyen datos asociados a las cookies. Estos archivos, invisibles a simple vista, revelan mucha información sobre lo que hacemos con nuestro teléfono.

Para navegar sin dejar rastro en tu Android, borrar las cookies es clave. Estos pequeños archivos almacenan información sobre tu actividad en apps y navegadores, y con el uso diario se acumulan. Eliminarlas no solo protege tu privacidad, sino que también ayuda a mantener tu teléfono más limpio y rápido. Te contamos a continuación un sencillo truco para borrar todas las cookies de tu teléfono móvil Android.

Así es cómo se borran las cookies en Android

Para deshacerte de las cookies y otros indicadores de tu actividad online en el navegador de tu móvil, inicia abriendo tu navegador habitual (como Google Chrome, Brave, Firefox, Opera o el de Samsung) y ve al menú de configuración, usualmente indicado por tres puntos verticales. Después,

entra en la configuración avanzada y busca la sección «Privacidad».

Allí, elige «Borrar datos de navegación» y selecciona la opción para eliminar cookies. También puedes optar por borrar tu historial web y los archivos en caché si lo prefieres.

Al borrar las cookies frecuentemente, reduces la capacidad de los sitios web de rastrearte al no disponer de estos pequeños archivos de seguimiento.

Sin embargo, esto puede resultar en que pierdas acceso a sitios en los que estabas registrado, así como algunos datos guardados en ellos,

ya que las cookies son cruciales para esta funcionalidad. No obstante, si has guardado tus contraseñas en tu cuenta de Google, por ejemplo, Chrome puede recuperarlas.

Para borrar los datos almacenados por aplicaciones en tu móvil, ve a la configuración del dispositivo y accede a la sección de «Aplicaciones».

Identifica las aplicaciones que utilizas frecuentemente, como redes sociales tales como Instagram, Facebook, Twitter o Snapchat.

En la configuración de cada aplicación, busca la opción «Almacenamiento» y elimina los datos guardados en el móvil.

Esto no afectará a la información almacenada en la nube, pero eliminarás todos los datos locales.

Al abrir nuevamente cada app, simplemente inicia sesión, y la información de la nube estará disponible de nuevo, aunque los datos locales habrán sido borrados.

Eliminar datos de aplicaciones en tu teléfono puede ayudar a liberar espacio de almacenamiento, aunque no asegura completamente tu privacidad, ya que las aplicaciones suelen almacenar información en sus servidores. Sin embargo, limitar el uso excesivo de apps y borrar los datos locales puede ser una buena medida de precaución. Además, para una mayor protección, considera revisar y eliminar la información almacenada en los servidores de cada servicio.

Las ventajas de borrar las cookies del teléfono

Las cookies plantean preocupaciones en cuanto a la privacidad, ya que pueden recopilar una cantidad considerable de información del usuario, creando perfiles detallados y precisos sobre su identidad. En particular, en el ámbito publicitario, las páginas web pueden acceder a datos específicos sobre nuestros intereses, preferencias, hábitos de navegación, y otros detalles personales, lo que puede comprometer la privacidad y la seguridad. Un riesgo adicional de las cookies se presenta al conectarnos a redes no seguras, como las redes WIFI públicas, donde los ciberdelincuentes podrían interceptar cookies identificativas para suplantar nuestra identidad en sitios web posteriormente.

Limpiar el caché y las cookies en un dispositivo móvil ofrece dos beneficios importantes. En primer lugar, proporciona mayor privacidad al usuario al eliminar la información que las páginas web podrían utilizar para rastrear su actividad. Además, al eliminar las cookies, se restablece la vista por defecto de las páginas web que almacenaban información sobre la preferencia de visualización, permitiendo una experiencia más neutral al acceder nuevamente a esos sitios.