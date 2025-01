Podrías tener ascendencia vikinga si tienes uno de estos apellidos: revisa la lista completa

Esta lista te ayudará a saber si tienes o no un apellido que tiene ascendencia vikinga, algo que quizás desconocías. Lo poco que sabemos de los vikingos lo hemos descubierto a través de la televisión o del cine. Grandes películas o series que nos han hecho crear un prototipo de lo que es formar parte de esta comunidad que ya pasó a la historia. El cambio en estos días que tenemos por delante nos puede llevar a querer saber un poco más de quiénes somos.

En España tenemos la suerte de tener dos apellidos y eso quiere decir que tendremos que estar pendientes de esos orígenes que podemos tener más marcados que en otras comunidades. Sobre todo, si tenemos en cuenta que podremos seguir la línea familiar de ambos lados, hasta llegar al lugar que deseamos encontrar ese origen que quizás hasta ahora nunca hubiéramos tenido en cuenta. En esta lista de apellidos puedes encontrar algunos elementos que te ayudarán a saber en primera persona si tienes o no ascendencia vikinga algo que quizás no sabías. Toma nota de cada uno de ellos y revisa tu árbol genealógico.

Podrás tener ascendencia vikinga

Los vikingos también están en España. No ahora, no son los que salen en las películas y series, pero podrían ser una realidad. Es momento de empezar a pensar en ese origen, esa afinidad por una cultura que quizás fue la nuestra no hace mucho tiempo. Los expertos han dado algunos datos importantes.

Desde el blog de Escapadarural nos dan algunos datos sobre los vikingos que quizás nos sorprenderán: «Quizás el hecho más conocido de los ataques de los vikingos en España ocurriera en el año 844, cuando remontaron el río Guadalquivir y llegaron a Sevilla. Como era habitual en sus viajes, llegaron y saquearon con crueldad. Los omeyas que entonces eran los gobernantes del sur de España, con Abderramán II a la cabeza, organizaron un ejército para enfrentarse a ellos y los obligaron a volver, con una rotunda victoria, por donde habían venido. En realidad, ni todas las naves vikingas ni todos los hombres que llegaron a bordo de ellas volvieron. La derrota vikinga fue tan severa que decenas de naves fueron destruidas y miles de hombres murieron. En esa misma campaña en la que acabarían remontando el Guadalquivir, atacaron también lugares del norte de la península en su viaje hacia el sur. Las ciudades costeras de la zona de lo que hoy es Asturias fueron su primera toma de contacto, donde los guerreros astures y leoneses se las vieron con ellos. Los vikingos, en parte debido al recibimiento recibido, siguieron la costa atlántica hacia el sur y antes de embocar el río Guadalquivir asaltaron territorios de Lisboa y Cádiz. En el año 859 llegó el turno de los pueblos mediterráneos, eso sí, después de volver a atacar y saquear las costas asturianas, gallegas, portuguesas y andaluzas en el camino desde sus bases en Francia. Quizás porque recordaban o tenían noticia de lo que había ocurrido en Sevilla, en este caso no se internaron tierra adentro y se limitaron en un primer momento a asaltar la costa y las Islas Baleares. Pero después de un tiempo y animados por la poca resistencia y el éxito de la campaña, repitieron el movimiento y penentraron dentro de la península a través del Ebro».

La lista de apellidos de ascendencia vikinga es esta

Los expertos en estudiar la ascendencia vikinga, es decir, esa huella que estos intrépidos exploradores dejaron en España, no deja ninguna duda de la mano de estos apellidos. Ellos son la muestra de que esta cultura estuvo en nuestro país.