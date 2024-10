Alerta de la OCU: los riesgos por tomar este alimento que todos tenemos en casa

La OCU ha lanzado una importante alerta, ante los riesgos de tomar este alimento que todos tenemos en casa. Habrá llegado el momento de empezar a crear una serie de elementos que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Una opción que puede ser la que marque la diferencia en estos días que tenemos por delante. El azúcar es el gran enemigo que se combate con otros alimentos que quizás nunca hubiéramos imaginado que estuvieran en casa.

Es un gran aliado de las dietas o de las personas que deciden no tomar azúcar, aunque la realidad es que los mejores edulcorantes siempre acaban siendo los naturales. Debemos empezar a cuidar un poco mejor lo que comemos en casa y de hacerlo de tal forma que descubrimos con la OCU. Esta organización es capaz de lanzar importantes alertas sobre lo que tenemos por delante y que puede acabar siendo determinante para todos. Por lo que, habrá llegado el momento de dejar a un lado un alimento que podemos tener en casa y que quizás acabe siendo más peligroso de lo que nos imaginaremos en estos días.

La OCU lanza una alerta

Esta organización formada por expertos nos lanza algunas advertencias que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos esperado. Especialmente cuando tenemos por delante algunas situaciones que quizás hasta ahora no eran tan evidentes. La forma de comer ha cambiado mucho en estos últimos tiempos.

Debemos empezar a crear algunos elementos que quizás hasta ahora no esperaríamos. La comida real, la de verdad, se va perdiendo por el camino. Nuestras abuelas se pondrían las manos en la cabeza al descubrir que las croquetas se venden el supermercado ya hechas o el caldo lo compramos en botellas o envases.

Hoy en día hay muchos alimentos procesados que son grandes enemigos de la salud. Pero también hay algunos detalles que quizás hasta ahora no habíamos ni esperado y que acabarán marcando un antes y un después en nuestro día a día. Tocará estar pendiente de lo que nos dice un experto.

El azúcar lo hemos desterrado de nuestra cocina, en su lugar, usamos sustitutos que quizás acaben siendo mucho peores, pero deben estar preparados en la cocina. Toma nota de qué alimento sustituto del azúcar, puede estar en la cocina y ha conseguido ser fuente de una alerta de la OCU.

Estos son los riesgos de un alimento que tenemos en casa

El eritrol se ha convertido en el gran enemigo de nuestra cocina, siguiendo las indicaciones de los expertos de la OCU. Estamos cambiando un ingrediente perjudicial, por otro que quizás también lo acabe siendo, de tal manera que debemos tener muy en cuenta qué puede pasar si consumimos este alimento.

La OCU ha querido explicar con pelos y señales todo lo que sabemos de este alimento: «El eritritol es un edulcorante que pertenece al grupo de los polialcoholes, azúcares de origen natural vegetal. Otros edulcorantes de este tipo son el sorbitol, el manitol, el maltitol y el isomaltitol, lactitol y xilitol: son fáciles de usar y tienen un pobre contenido calórico. En concreto, el poder calórico del eritritol es inferior a 0,2 kcal/g. El Comité científico de la alimentación humana (SCF), cuyas funciones actualmente desempeña la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), evaluó la seguridad del eritritol en hace 20 años, teniendo en cuenta su toxicidad, capacidad carcinogénica, mutagénica y genotóxica. Tras valorar todas estas cuestiones, este edulcorante se consideró un aditivo seguro en alimentos, pero no en bebidas en general, por ejemplo: dado el nivel de consumo de refrescos, los jóvenes podrían rebasar el umbral, con el consiguiente riesgo de sufrir efectos laxantes».

Completando la explicación que rodea este edulcorante: «Además del estudio de seguridad necesaria para autorizar un aditivo, la EFSA realiza evaluaciones periódicamente, empleando datos y estudios actualizados. El último informe de reevaluación del eritritol confirma la seguridad de este aditivo, pues no encuentra evidencia de que exista relación entre consumo de eritritol y mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, recomienda realizar más investigaciones para averiguar la razón por la cual otros estudios, como el publicado por la revista Nature sugieren un efecto nocivo de este edulcorante. Por tanto, hasta el momento, no se ha identificado ningún otro efecto adverso más allá del laxante cuando se consume en exceso».

También nos advierte de que siempre es mejor no abusar de estos ingredientes: «Independientemente de que nuevos estudios revelen otros problemas relacionados con el consumo de eritritol, desde OCU recomendamos evitar el consumo de aditivos, o al menos reducirlo en lo posible, sobre todo cuando se trata de aditivos prescindibles, porque no tienen un efecto en la seguridad del alimento. Este es el caso de los edulcorantes artificiales, como el eritritol, pero también de otros aditivos, como colorantes, potenciadores del sabor… (no sucede así con otros como conservantes o estabilizantes, por ejemplo, que en algunos casos pueden ser imprescindibles)».