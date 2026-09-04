Aldous Huxley, escritor británico, sobre cómo vivimos la realidad: «Participamos en una tragedia; en una comedia sólo miramos»

Aldous Huxley (1894-1963) escritor británico y una de las figuras más influyentes de la literatura del siglo XX, dedicó buena parte de su obra a reflexionar sobre el ser humano, la sociedad y nuestra manera de percibir el mundo. Autor de títulos como Un mundo feliz, dejó también pensamientos que, décadas después de su muerte, siguen resultando sorprendentemente actuales. Uno de ellos parte de una aparente contradicción entre la tragedia y la comedia: «Participamos en una tragedia; en una comedia sólo miramos». Una frase breve con la que Huxley puso el foco en algo que todos experimentamos alguna vez: la realidad cambia considerablemente dependiendo de si la observamos desde fuera o somos nosotros quienes tenemos que vivirla.

Cuando somos nosotros quienes sufrimos una pérdida, cometemos un error o afrontamos las consecuencias de una decisión, resulta difícil mantener distancia. En cambio, observar lo que les sucede a otros permite juzgar, comentar e incluso encontrar aspectos absurdos que probablemente desaparecerían si fuéramos los protagonistas. Huxley resumió esa diferencia entre participar y mirar hace más de siete décadas. Y, aunque la frase suele compartirse de forma aislada, en realidad forma parte de una obra concreta.

La frase de Aldous Huxley sobre cómo vivimos la realidad

La frase «Participamos en una tragedia; en una comedia sólo miramos» aparece en Los demonios de Loudun, libro publicado por Huxley en 1952. Concretamente, abre el capítulo XI de la obra y en inglés dice: «We participate in a tragedy; at a comedy we only look». Su contexto resulta importante para entenderla ya que el autor estaba reflexionando sobre la diferencia entre tragedia y comedia y sobre la posición que ocupa el espectador ante cada una.

En la tragedia existe identificación. Nos acercamos emocionalmente a los personajes, entendemos sus conflictos y, durante un tiempo, sentimos que participamos de alguna manera en aquello que les ocurre. No nos limitamos a contemplar el sufrimiento desde una posición completamente ajena. La comedia funciona de otro modo. Para poder reírnos necesitamos cierta distancia. Observamos al personaje, sus defectos, sus errores o la situación absurda en la que se encuentra, pero permanecemos fuera de ella. Somos espectadores. Precisamente ahí está la fuerza de la frase ya que Huxley contrapone dos verbos muy sencillos: participar y mirar.

Llevada más allá del terreno literario, la reflexión puede ser reconocible ya que un problema puede parecer sencillo cuando pertenece a otra persona. Desde fuera encontramos soluciones, detectamos errores y pensamos qué habríamos hecho nosotros. Todo cambia cuando nos toca ocupar ese lugar.

La diferencia entre vivir algo y observarlo desde fuera

La distancia modifica nuestra percepción de prácticamente cualquier experiencia. Lo vemos incluso en situaciones cotidianas. Es fácil reírse de una equivocación cuando sus consecuencias son pequeñas y afectan a otro; bastante menos cuando somos nosotros quienes tenemos que resolverlas. Y también pasa al juzgar decisiones ajenas, cuando desde fuera conocemos el desenlace y podemos analizar lo sucedido con una tranquilidad que quien estaba dentro de la situación probablemente nunca tuvo.

Eso no significa que Huxley escribiera la frase como una recomendación para «vivir intensamente»o como una máxima de superación personal. Su reflexión original tiene un contexto literario mucho más concreto, aunque precisamente por su sencillez y lo fácil que resulta entenderla se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida para ser más conscientes de la diferencia entre ver «los toros desde la barrera» como se dice popularmente o estar en el centro del problema o del asunto lo que para el autor supone un drama y no una comedia.

Quién fue Aldous Huxley

Aldous Leonard Huxley nació en Godalming, Inglaterra, en 1894, dentro de una familia estrechamente vinculada a la ciencia y al pensamiento. Su abuelo fue Thomas Henry Huxley, destacado biólogo y uno de los grandes defensores de las ideas de Charles Darwin, mientras que su hermano Julian Huxley también desarrolló una importante carrera científica.

La vida del futuro escritor cambió durante su adolescencia debido a una enfermedad ocular que afectó gravemente a su visión. Aquella experiencia terminó influyendo en un autor que dedicaría buena parte de su obra a preguntarse por la percepción, la conciencia y la manera en que interpretamos el mundo.

Su nombre quedó unido para siempre a Un mundo feliz, publicada en 1932. En aquella novela imaginó una sociedad aparentemente estable en la que el control no dependía únicamente de la fuerza. El condicionamiento, el consumo, el entretenimiento y la satisfacción inmediata contribuían a mantener el orden. La novela terminó convirtiéndose en una de las grandes distopías del siglo XX y continúa provocando comparaciones con problemas contemporáneos casi un siglo después de su publicación.

Pero Huxley escribió mucho más. Entre sus obras figuran Contrapunto, Las puertas de la percepción, donde relató su experiencia con la mescalina, y La isla, publicada en 1962 y considerada una especie de contrapunto utópico a la sociedad presentada en Un mundo feliz. Murió en Los Ángeles el 22 de noviembre de 1963, a los 69 años.