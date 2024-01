La aldea de cuento entre ríos y montañas escondida en esta parte de España

España esconde lugares con mucho encanto que se han convertido en sitios especialmente recurrentes para visitar, entre ríos y montañas escondida está esta aldea de cuento. Viajar es uno de los propósitos que más personas realizan cuando llega el año nuevo. Este 2024 necesitamos empezarlo con una lista de objetivos, pueblos o ciudades que debemos visitar siempre que sea posible. De esta manera empezaremos a crear una lista de lugares con mucho encanto que nos sorprenderán por estar más cerca de casa de lo que nos imaginamos. Es cuestión de poner rumbo a una comunidad autónoma que quizás nos enamore.

Entre ríos y montañas en esta parte de España

Descubriremos que hay una comunidad autónoma que se esconde entre ríos, montañas y también el mar. Cantabria es uno de los puntos que no podemos perder de vista de España. En definitiva, nos encontramos en una tierra privilegiada en la que descubriremos un lugar con muchísimo encanto y rincones que hay que ver al menos una vez en la vida.

No tenemos que desplazarnos en avión o en barco para descubrir un pequeño paraíso, tenemos la suerte de vivir en un país que lo tiene todo y más para enamorarnos. Desde el norte hasta el sur, hay varios lugares que cumplirán con creces esta misión de sorprendernos y ser el lugar en el que empecemos a crear recuerdos este 2024.

Una escapada en la que no será necesario invertir tiempo o esfuerzos fuera de España. Podremos gastar más horas en familia y no en un viaje que quizás no nos descubra un sitio ni la mitad que bonito que este. Antes de invertir gran parte del presupuesto de viajes en transporte, debemos preguntarnos qué tenemos cerca de casa para poder ver.

Pasaremos más tiempo en familia y seguramente gastaremos menos dinero. Con lo cual todos ganamos, además de dedicar nuestro dinero al país. Las empresas de restauración de turismo que peor lo pasaron en esta pandemia podrán recuperarse de meses de perdidas, gracias a unas escapadas que nos servirán para descubrir una aldea escondida de cuento.

Desconectar y para un poco de un día a día en el que parece que el mundo no se detiene, es esencial para nuestra propia salud, necesitamos dedicarnos a nosotros mismos en la medida de lo posible, para poder sentirnos mejor. Mira bien este plan de fin de semana o de vacaciones, te encantará.

La aldea de cuento escondida

View this post on Instagram A post shared by Javier Vizcaíno (@vizcaino_chico)

Hay una aldea de cuento escondida que nos descubrirá un lugar de esos que hay que visitar y ver más allá. Cantabria es una comunidad que lo tiene todo y más, incluida una aldea que se ha convertido en uno de los destinos preferidos de todos aquellos que quieren viajar cerca de casa estos días.

En el Parque Natural Saja-Besaya se esconde un pintoresco pueblo que destaca a simple vista. Nada más sumergirnos en esta naturaleza autóctona descubriremos lo mejor de una zona de España que hay que ver más de cerca. Sea la época del año que sea, en invierno tiene su encanto, pero también en un verano en el que suele refrescar un poco más.

El río Argonza es el que define el inicio de esta aldea que parece sacada de un cuento de hadas por estar entre ríos y montañas. Es un enclave que se ha habitado durante los últimos tiempos por lo que podemos ver algunos restos históricos y construcciones de gran interés, despertando de esta manera nuestra faceta más culturan en unos viajes como estos.

Los Tojos es sin duda alguna uno de esos lugares que hay que visitar para poder ver un poco más de cerca y descubrir qué es lo que nos depara un lugar muy especial. La arquitectura se ha adaptado al entorno y eso es algo que pueda darnos un poco más de información al respecto sobre este lugar de Cantabria realmente auténtico.

Las irregularidades del terreno hay hecho que el pueblo crezca siguiendo a unas montañas que son las que definen el trazado que empuja a las casas a esos ríos que aportan serenidad al entorno. Si te gustan las rutas senderistas, no lo dudes, en este lugar descubrirás algunas de muy interesantes.

De esta manera podrás ir viendo llegar una serie de planes que se amplificaran cuando ya estés en el territorio. No puedes dejar de deleitarte con una comida autóctona que se basa en las delicias que reciben, del campo y de la tierra. Lo mejor de viajar a Cantabria son sus increíbles guisos que en especial en invierno apetecen aún más.

Si tienes pensado una pequeña escapada para estos días, no te pierdas esta aldea de cuento, es realmente preciosa y está más cerca de lo que puedes imaginar.