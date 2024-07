La advertencia de los expertos sobre las moscas: son más listas de lo que piensas

Más allá de los consejos de los expertos para alejarlas, resulta de especial interés conocer algunos datos sobre las moscas. Las moscas de la fruta pueden poner hasta 500 huevos en su vida y completar su ciclo vital en aproximadamente una semana. Las moscas domésticas también son prolíficas, con una hembra capaz de poner hasta 500 huevos en sólo tres a cuatro días. Por otro lado, debido a su hábito de alimentarse de heces, basura y alimentos en descomposición, las moscas pueden transmitir más de 65 enfermedades a los humanos, incluyendo disentería, cólera y fiebre tifoidea.

Cabe destacar no tienen la capacidad de masticar. En su lugar, escupen enzimas que disuelven los alimentos sólidos en líquidos que pueden consumir. Asimismo, algunas especies, como las mosquillas, son polinizadores importantes para plantas como el cacao, que dependen de ellas para su reproducción. Finalmente, la mosca de la madera, que puede medir hasta 8 centímetros de longitud, es la mosca más grande conocida y vive en regiones de América Central y del Sur.

Recientemente, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Cambridge ha revelado hallazgos sorprendentes sobre el cerebro de las moscas de la fruta, desafiando la creencia de que ciertas características neuronales eran exclusivas de los humanos y otros primates. La investigación liderada por Elizabeth Barsotti y su equipo en el MRC Laboratory of Molecular Biology ha identificado conexiones neuronales recurrentes en el cerebro de estos insectos, implicadas en procesos de aprendizaje y memoria.

Tradicionalmente, se pensaba que estas capacidades eran distintivas de los cerebros humanos, pero este descubrimiento sugiere que las moscas de la fruta pueden poseer capacidades cognitivas más avanzadas de lo que se creía anteriormente. Este avance no sólo redefine nuestra comprensión sobre la inteligencia en los insectos, sino que también tiene implicaciones significativas en campos como la neurociencia y la inteligencia artificial.

El estudio implicó un extenso proceso de análisis y mapeo del cerebro de las moscas de la fruta, utilizando microscopios electrónicos de alta resolución para capturar imágenes detalladas. Cortando el cerebro en rebanadas ultrafinas e inyectándolas con metales pesados para crear contrastes visuales, los investigadores pudieron examinar medio millón de sitios sinápticos y mapear 3.016 neuronas con resolución sináptica.

Este enfoque no sólo reveló la complejidad del cerebro de las moscas, sino que también sentó las bases para futuras investigaciones que podrían explorar estructuras cerebrales en otros animales, como lagartos, para comprender mejor la evolución de estas características cognitivas a través de diferentes especies.

A pesar de los avances, el coste y la complejidad tecnológica asociada con el mapeo cerebral siguen siendo significativos. Sin embargo, el equipo está trabajando en innovaciones para hacer que estas tecnologías sean más accesibles, como el desarrollo de robots que faciliten la obtención y el procesamiento de imágenes cerebrales. Este esfuerzo podría democratizar el acceso a herramientas avanzadas de neurociencia y allanar el camino para futuros descubrimientos en el campo de la inteligencia animal.

