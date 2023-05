Adiós al WhatsApp que conocemos: la empresa hace el anuncio que te dejará de piedra

Meta, la empresa de Facebook, WhatsApp e Instagram, ha dado a conocer una nueva función para la plataforma de mensajería personal, WhatsApp que va a cambiar el modo en el que la hemos conocido hasta la fecha. La función en cuestión es WhatsApp Chat Lock, y servirá para reforzar la privacidad y seguridad de los chats en la aplicación. Descubramos entonces cómo es esta nueva función y cómo cambia a WhatsApp a partir de ahora.

A partir de ahora si lo deseas, puedes ir más allá con el bloqueo en WhatsApp. La famosa app de mensajería ya tiene una función que nos permite bloquear los chats individuales, pero ahora llega una nueva función, Chat Lock, que sirve también para chats grupales y que permite bloquear usando además una contraseña o la huella digital que tengamos establecida en nuestro smartphone.

De este modo podremos mantener mayor privacidad en los chats seleccionados que por otro lado, se mueven a otra carpeta una vez han sido bloqueados. Veamos entonces los pasos a seguir para usar esta nueva función:

🆕 privacy feature just dropped 🔒

With Chat Lock, now you can keep your most private and personal conversations under lock and key with a password. pic.twitter.com/NsM5NOka9A

— WhatsApp (@WhatsApp) May 15, 2023