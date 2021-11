Pocas empresas han sido fundamentales en el crecimiento y desarrollo de las redes sociales. De hecho, se puede decir que Facebook ha constituido todo el universo de las redes sociales dando pie a una gran empresa, que ahora se llama Meta de la que os descubrimos algunos de sus datos más curiosos. Conozcamos entonces a continuación, los datos y curiosidades más interesantes y escondidos de Facebook.

Los datos y curiosidades más interesantes y escondidos de Facebook

A pesar de las crecientes controversias y quejas sobre el uso de datos personales, Facebook no muestra signos de ceder. Continúa aumentando su base de usuarios y cuenta con más de 2.400 millones de usuarios activos pero no solo eso, fue la base para que su creador, Mark Zuckerberg pudiera crear una empresa, primero llamada Facebook Inc y ahora llamada Meta, que integra otras grandes redes sociales como Instagram así como WhatsApp.

Conozcamos entonces algunas de las mejores curiosidades sobre Facebook:

El nacimiento y su primer nombre

La plataforma de Mark Zuckerberg nació oficialmente el 4 de febrero de 2004 . La primera versión se llamó “ Facemash ”, y se usó para clasificar a los estudiantes de Harvard según su nivel de fascinación. Increíble, si se tiene en cuenta que hoy en día el 26,3% de la población mundial utiliza Facebook de forma habitual. Mientras que en Europa hay unos 307 millones de usuarios .

Usuarios y perfiles

¿Sabías que se crean 5 nuevos perfiles cada 5 segundos ? Bueno, sí. A día de hoy, hay 2,41 mil millones de usuarios activos cada mes . La edad demográfica más común es entre 25 y 34 años, pero el 76% de los usuarios de Facebook son mujeres. Los mayores niveles de tráfico en la red social se registran entre las 13.00 y las 15.00 horas, inmediatamente después del almuerzo.

La teoría de los seis grados de separación es una hipótesis según la cual cada persona puede conectarse con cualquier otra persona o cosa a través de una cadena de conocimientos y relaciones con no más de 5 intermediarios. Parecería, sin embargo, que Facebook incluso es capaz de reducir los grados de separación, haciéndolos llegar a 3,57 .

Amigos y gustos

Un dato interesante se refiere a la comunidad que cada uno de nosotros constituye en su perfil personal. De hecho, se estima que la media de amigos es de 338 . Pero solo el 28% de estos realmente pueden considerarse «amigos».

A pesar de las constantes garantías de Facebook, todavía hay 83 millones de perfiles falsos.

Los botones «Me gusta» y «Compartir» aparecen en aproximadamente 10 millones de sitios todos los días. Solo 214,4 millones de fans están en la página oficial de Facebook, que es la página más popular de un sitio.

Móvil

El uso del smartphone se ha convertido en algo común. Así, se registran 1,74 millones de usuarios activos mensuales desde la app de Facebook para móviles. Pero sobre todo para los anunciantes y las marcas es importante no subestimar un dato muy interesante: el 94% de los ingresos publicitarios proviene del móvil.

Facebook y los jóvenes

Aproximadamente el 50% de los jóvenes de entre 18 y 24 años visitan Facebook todos los días cuando se levantan por la mañana. Si bien se han seguido publicando títulos sensacionales en los últimos años en los que los jóvenes estarían desviando su atención hacia otras plataformas, la red social de Zuckerberg no pierde muchas posiciones. Al mismo tiempo, se convierte en un hervidero de talento, contratando hasta 40.000 personas .

Una gran cantidad de datos impresionantes

Facebook genera alrededor de 4 millones de gigabytes por día , almacenando y usando una gran cantidad de datos. Esto requiere servidores dedicados para procesar estados, imágenes, me gusta y más. De hecho, piensa que «solo» se cargan 300 millones de imágenes todos los días.