Adiós a tus datos: alerta por la estafa del ‘Huevo de Pascua’ que está arrasando en WhatsApp

Una nueva estafa está arrasando en WhatsApp, convirtiéndose en una auténtica amenaza para todos. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en lo que nos está esperando. Llega un destacado cambio de ciclo que podría acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Este tipo de estafas están en el orden del día y pueden convertirse en una auténtica pesadilla.

Todos tenemos teléfono por el que pueden acceder a robar tus datos, por lo que, será importante conseguir algunos cambios que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Es momento de apostar claramente por algunos elementos que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Un cambio de ciclo que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado que pudiera ser una realidad. Son momentos de apostar claramente por una situación totalmente inesperada que nos puede golpear de lleno, con una estafa que realmente se ha convertido en una novedad destacada que hasta la fecha no sabíamos que podría llegar hasta nada más y nada menos que el Huevo de Pascua.

Tus datos pueden desaparecer en un segundo

La realidad es que nos enfrentamos a una serie de problemas que van en aumento, a media que descubrimos lo que podemos empezar a tener en cuenta en estos días que tenemos por delante. Son momentos de estar muy pendientes de una situación en la que todo puede ser posible.

La tradición de los Huevos de Pascua se ha convertido en la puerta de entrada de un cambio significativo que nos puede golpear de lleno. En estos días en los que todos hemos estado pendientes de este tipo de dulces, quizás bajamos la guardia un poco más.

Sobre todo, en medio de unas vacaciones en las que todo puede acabar siendo posible. En especial en estos días en los que quizás debemos empezar a prepararnos para lo peor. Son momentos de visualizar un destacado cambio de ciclo que hasta la fecha no esperaríamos.

Es hora de ver un poco más allá en el universo de las estafas, viendo cómo llega una de las más delicadas de todas que nadie pensaba que podría hacerse realidad, pero ha acabado siendo una realidad. Los expertos no han dudado en lanzar una importante alerta.

Así funciona la estafa del Huevo de Pascua de WhatsApp

Las personas reciben un mensaje a través del WhatsApp en el que pueden conseguir un Huevo de Pascua gratis, sólo con registrarse en una web. La realidad es que esa suerte que parece que hayamos tenido, se queda en nada, ya que los estafadores son los encargados de eliminar por completo este tipo de elementos que van de la mano.

Eligen una fecha señalada y algo que haga que las personas estén más sensibles a recibir algo que es tendencia. O que puede acabar siéndolo, si tenemos en cuenta este tipo de ganchos que actúan de tal forma que nos hacen perder datos, la estafa conocida como Phishing es una de las más conocidas.

Tal y como nos explican desde el blog de BBVA: «El phishing es una técnica de ingeniería social que consiste en el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de compañías u organismos públicos y solicitan información personal y bancaria al usuario. A través de un enlace incluido en el email, intentan redirigirlo a una página web fraudulenta para que introduzca su número de tarjeta de crédito, DNI, la contraseña de acceso a la banca online, etc. Estos correos electrónicos fraudulentos suelen incluir el logotipo o la imagen de marca de la entidad, pueden contener errores gramaticales y en ocasiones intentan transmitir urgencia y miedo para que el usuario realice las acciones que le solicitan. Un email de tipo phishing también puede llevar un archivo adjunto infectado con software malicioso. El objetivo de este malware es infectar el equipo del usuario y robar su información confidencial».

Para evitar este tipo de estafas, necesitamos estar muy pendientes de algunos detalles que hasta la fecha quizás no revisamos lo suficiente: