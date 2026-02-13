Adiós a Netflix a partir de este día: el cambio que llega en horas y afecta a estos usuarios

El cambio que llega en horas nos hará despedirnos casi por completo de Netflix, todos los usuarios se verán afectados por esta terrible situación. La realidad es que nos hemos apoderado de la televisión. Cuesta creer, pero hace unos años estábamos pendientes de la cartelera del cine y de la guía de la televisión para saber los horarios de nuestras películas o series favoritas. Eran los tiempos en los que nos reuníamos para ver lo que queríamos o incluso, salíamos de casa para disfrutar de una película en el cine.

El cine ha sido uno de los grandes perjudicados por una tendencia que va cambiando por momentos y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de conocer algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Estaremos muy pendientes de un giro radical en una de las principales plataformas de streaming que puede cambiarlo todo por momentos. Es hora de saber ese cambio que está sobre la mesa y que puede ser clave en estos momentos que tenemos por delante.

A partir de este día le diremos adiós a Netflix

Le vamos a decir adiós, Netflix tal y como lo conocemos. La famosa plataforma que se ha convertido en una de las más vistas del mundo. Ha sido capaz de competir con las grandes y de hacernos redescubrir grandes clásicos de la mano de una cuidada selección de series.

Los expertos de esta plataforma no dudan en aplicar unos cambios que pueden acabar siendo las que nos harán pensar en una nueva forma de ver la televisión. Es hora de apostar claramente por un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que cada detalle cuenta. Estos usuarios pueden empezar a prepararse para una modificación que puede afectarnos de todos de una manera sorprendente.

Este tipo de elementos que pueden acabar siendo esenciales pueden convertirse en la antesala de algo más. Teniendo en cuenta lo que puede pasar en estas próximas jornadas a la hora de ver la televisión y de seguir nuestras series y películas favoritas.

Si estás enganchado a Netflix cualquier novedad, pero en especial esta te interesa. Es hora de decir adiós a Netflix tal y como conocías.

El cambio que llega en horas y afecta a estos usuarios

Estos usuarios se verán afectados por un cambio que puede durar horas y sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. Este tipo de elementos que llegan sin avisar pueden hacernos replantear la manera de ver la televisión que tenemos.

Los expertos de PC componentes nos explican los televisores en los que Netflix dejará de funcionar. Aunque tu televisión funcione a las mil maravillas, te puedes ir olvidando de ver tu serie favorita si tienes alguno de estos modelos.

Samsung – Smart TV sin Tizen OS

Los modelos Samsung afectados son aquellos fabricados antes de 2015 que no tienen el sistema operativo Tizen:

Series 2010-2011: Modelos C, D (ej: UE40C6000, LE32D550, PS50C490)

Series 2012: Modelos E, ES (ej: UE46ES8000, UE32EH5000, PS51E530)

Series 2013: Modelos F, FH (ej: UE55F8000, UE40F6400, UE32F5500)

Series 2014: Modelos H, HU, J (primeras unidades) (ej: UE55H8000, UE48H6400, UE40H5500)

Cómo identificarlo: Si al buscar Netflix en Samsung Apps aparece «No disponible» o tu TV tiene los antiguos Smart Hub 1.0/2.0, estás afectado.

LG – Smart TV con webOS 1.0 y 2.0

Los televisores LG que perderán Netflix son los que tienen webOS en versiones antiguas o sistemas anteriores:

Series 2014: webOS 1.0 (ej: 55LB730V, 49LB870V, 42LB650V, OLED 55EC930V)

Series 2015: webOS 2.0 (ej: 55EG910V, 49LF590V, 43UF6807, OLED 55EF950V)

Series 2010-2013: NetCast (ej: 55LM960V, 47LM670S, 32LN570V, 50PM680S)

Cómo identificarlo: Ve a Configuración > General > Acerca de este TV. Si pone webOS 1.x o 2.x, o si tiene el antiguo sistema NetCast, perderás Netflix.

Sony – Bravia sin Android TV

Los modelos Sony Bravia anteriores a la adopción de Android TV están afectados:

Series 2011: Modelos HX, NX, EX (ej: KDL-46HX750, KDL-40NX720, KDL-32EX720)

Series 2012: Modelos HX, EX (ej: KDL-55HX850, KDL-46HX750, KDL-40EX650)

Series 2013: Modelos W (ej: KDL-55W905A, KDL-42W650A, KDL-32W650A)

Series 2014: Modelos W8, W7 (ej: KDL-55W829B, KDL-50W828B, KDL-42W705B)

Cómo identificarlo: Si tu Sony tiene el menú XrossMediaBar (XMB) o «Sony Entertainment Network» en lugar de Android TV, estás afectado.

Panasonic – Viera con My Home Screen antiguo

Los televisores Panasonic Viera con sistemas operativos previos a My Home Screen 3.0:

Series 2011-2012: Viera Connect (ej: TX-P50VT30E, TX-L42ET50E, TX-P42GT30E)

Series 2013: My Home Screen 1.0 (ej: TX-L47ET60E, TX-P50VT60E, TX-42AS650E)

Series 2014: My Home Screen 2.0 (ej: TX-55AX630E, TX-50AS640E, TX-42AS600E)

Series 2015: My Home Screen 2.0 (ej: TX-65CX800E, TX-55CX680E, TX-40CX680E)

Cómo identificarlo: Accede a Menu > Red > Viera Connect o My Home Screen. Si la versión es inferior a 3.0, perderás Netflix.

Philips – Smart TV anteriores a Android TV

Los modelos Philips sin Android TV integrado están en la lista de afectados:

Series 2011-2012: Net TV (ej: 46PFL9706, 55PFL7606, 42PFL7606, 32PFL5507)

Series 2013: Smart TV TPM (ej: 55PFL8008, 47PFL6008, 42PFL6008, 40PFL5008)

Series 2014: Smart TV (ej: 55PFS8109, 48PFK7199, 42PFK6109, 32PHK4109)

Series 2015: Smart TV parcial (ej: 65PUT8809, 55PUS7909, 49PUS7100, 40PFK5500)

Cómo identificarlo: Si en la interfaz no aparece «Google Play Store» sino «Philips App Gallery» o «Net TV», tu modelo está afectado.

Toshiba – Smart TV sin Fire OS o Android TV

Los televisores Toshiba con sistemas operativos propietarios antiguos:

Series 2011-2013: Cloud TV (ej: 55ZL2G, 47TL968, 42TL868, 32TL868)

Series 2014: Smart TV (ej: 58L7350, 48L3433, 40L3441, 32L3433)

Series 2015: Smart Portal (ej: 55U6663, 49U5766, 43U6763, 40L3653)

Cómo identificarlo: Si tu Toshiba tiene «Places» o «Cloud TV Portal» en lugar de Fire TV OS o Android TV, perderás el soporte.