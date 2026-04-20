Adiós al McDonald’s de toda la vida: el cambio histórico que está a punto de llegar a todos sus restaurantes

Llega un cambio histórico que está a punto de convertirse en un punto de inflexión que nos hará despedirnos de los McDonald’s de toda la vida. Esta cadena de hamburgueserías que se convirtió en todo un icono supone un hito que nadie más ha conseguido. Hasta el pueblo o rincón más escondido acaba teniendo una de estas hamburgueserías, algo que pone a disposición de medio mundo un menú completo por muy poco dinero.

Ese concepto de comida rápida que se inauguró con McDonald’s se ha convertido en algo que puede estar en peligro o al menos ser diferente de cómo lo conocemos. En los últimos tiempos, las circunstancias actuales de la población han hecho que muchos detalles de estos menús se vayan modificando. Podemos encontrar grandes elementos que llegan a toda velocidad con algunas pequeñas modificaciones, pero cuidado, el cambio que se prepara en breve, puede llegar a ser totalmente histórico. Un giro radical que alejará a este McDonald’s de toda la vida para dar lugar a una serie de cambios que pueden ser claves en estas jornadas que tenemos por delante.

De toda la vida el McDonald’s se despide

La generación que ha crecido con este tipo de comida rápida cerca, con una serie de detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que necesitamos salir de casa.

Este plan que se ha convertido en uno de los más accesibles para todos. Cuando lo que conseguimos es comer relativamente bien fuera de casa o quizás con un pequeño detalle que irá modificándose por momentos. Es hora de reconocer algunos elementos que van y vienen y que podrían convertirse en la antesala de algo más.

Estos días en los que tocará empezar a ver llegar este giro destacado en la manera de pedir una hamburguesa o incluso recibirla. Lo que puede pasar a partir de ahora, será algo que nos afecta de lleno, la cadena ha anunciado un importante cambio que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Si estás acostumbrado a comer en el local, puede que, dentro de unos años, tengas menos espacio para disfrutar de tu comida favorita con unas modificaciones que se destinan a una venta más online y de recoger pedidos que de consumir en el local.

Este es el cambio histórico que está a punto de llegar a todos sus restaurantes

Estos restaurantes de comida rápida que conocemos de una forma en concreto van a cambiar en breve, lo que nos espera es una situación del todo inesperada que nos sumergirá de lleno en un giro radical que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado.

El autoservicio de bebida será el primero en caer, ante un proceso gradual que alejará este elemento tan significativo que era un aliciente más para consumir en este local esta comida que se fusionaba en una mezcla de sabores impresionantes.

Tal y como explican en el medio USA Today: «Al igual que un artículo descontinuado, las máquinas de refrescos de autoservicio dentro de los restaurantes McDonald’s no existirán dentro de 10 años. La lenta transición lejos de las estaciones de bebidas en los comedores de todo el país se completará en 2032, anunció McDonald’s. Los clientes deberán pedir recargas en el mostrador. «Este cambio tiene como objetivo crear una experiencia consistente tanto para los clientes como para el equipo en todos los puntos de pedido, ya sea McDelivery, la aplicación, el quiosco, el drive-thru o en el restaurante», dijo la compañía en un comunicado a USA TODAY. La cadena de comida rápida no aclaró si los factores financieros o de salud influyeron en la decisión».

Siguiendo con la misma explicación: «Varias franquicias en Illinois ya han hecho el cambio, según la red afiliada de USA TODAY State Journal-Register. Los propietarios-operadores de la tienda dijeron que la seguridad alimentaria, la prevención de robos y la falta de clientes que cenan influyeron en la decisión. «Es una evolución hacia la conveniencia y (el resultado de) el crecimiento del servicio digital», dijo Mikel Petro, quien opera 15 McDonald’s en todo el centro de Illinois con su esposa y sus suegros».

Un cambio de tendencia que parece que va destinado a una mayor interacción en unos restaurantes que pueden hacerse un poco más pequeños. En especial después de unos días en los que la población parece que ha empezado a disfrutar un poco más de los planes en casa.

Comer fuera del restaurante o buscar alternativas que aporten más intimidad, quizás acabará siendo lo que nos dará un extra de buenas sensaciones en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma extraordinaria.