Adiós al frío: éste es el pueblo de España a pie de playa perfecto para los amantes del buen tiempo

Hay un pueblo de España a pie de playa que nos permitirá despedirnos del frío de estos días. Podemos empezar a prepararnos para una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estos próximos días. Queremos apostar claramente por la tranquilidad, de un rincón que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Tocará empezar a pensar en todo lo que puede pasar en unos días en este momento, debemos empezar a pensar en todo lo que está por llegar, en estos días que tenemos por delante.

A la hora de buscar una pequeña escapada que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días en los que necesitamos empezar a prepararnos para una escapada que busca el buen tiempo que puede acabar siendo lo que realmente puede convertirse en todos los sentidos. Por lo que, tenemos que empezar a buscar algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos haga reaccionar a tiempo. Una escapada a pie de playa es algo imprescindible para la mente y los elementos que nos harán descubrir algunos detalles que serán fundamentales.

Le puedes decir adiós al frío

A pie de playa parece que el frío no llega a la misma velocidad que en otras partes del país. España es en gran parte una costa en la que podemos encontrar todo tipo de paisajes y de pueblos, perfectos para poder descubrirnos algunos rincones con mucho encanto.

Es momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante, de la mano de algunas novedades destacadas que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Estamos viviendo unos días en los que el frío se hace notar, pero eso no quiere decir que no podamos escapar de él, podemos hacerlo y, de hecho, es recomendable hacerlo.

El simple ruido del agua, el olor a mar o algún que otro elemento que quizás nos relaje mucho más de lo que nos imaginaremos, es algo que hay que empezar a tener en cuenta. Será la manera en la que podemos empezar a obtener algunos elementos que quizás hasta la fecha no pensábamos que necesitásemos tanto.

Es hora de empezar a planificar algunos elementos que quizás hasta la fecha no esperábamos que fueran imprescindibles, si te gusta el calor, este pueblo para pasear a pie de playa, te encantará.

El pueblo a pie de playa de España para escapar del calor es éste

Para poder escapar el frío, nada mejor que viajar a las Islas Canarias, el lugar donde el calor acabará siendo protagonista. Podremos descubrir determinados detalles de la mano de una serie de procesos que serán los que marcarán un antes y un después.

Desde la web de disfrutatenerife nos dan algunos datos que nos harán necesitar aún más, una escapada a este lugar: «En el sureste de Tenerife, a unos 20 kilómetros de Santa Cruz de Tenerife, el legado guanche sigue latente. Los aborígenes de la isla están muy presentes entre los habitantes de Candelaria, un municipio costero de fuertes raíces religiosas donde apareció la talla de la Virgen de la Candelaria (La Morenita), patrona de Canarias. Cada año, miles de peregrinos llegan a Candelaria para honrar a la virgen y disfrutar de los encantos turísticos de esta ciudad llena de patrimonio. Además, visitar Candelaria es garantía de playas de arena negra y cuevas naturales que otorgan al paisaje un encanto único».

Siguiendo con la misma explicación: «Candelaria es la localidad tinerfeña donde todavía es posible sentir los orígenes guanches de la isla. Según la leyenda, fueron dos pastores guanches quienes encontraron la talla de madera oscura de la Virgen de la Candelaria al refugiarse de la tormenta en una cueva natural. Hoy en día, Candelaria sigue celebrando la tradicional “Ceremonia Guanche”, que se remonta al siglo XVIII. Los participantes, algunos descendientes de los guanches de Candelaria, se visten con sus ropas tradicionales y representan el hallazgo de la virgen y el milagro posterior. ¡Es toda una fiesta! Además, el monumento más famoso del pueblo es una escultura en homenaje a los nueve menceyes de Tenerife, los antiguos reyes guanches».

Nos podremos llevar un trocito de este lugar: «Otra de las grandes señas de identidad de Candelaria son sus históricas alfareras. Estas artesanas no conocían el torno y desarrollaron una técnica de igual calidad fabricando las vasijas con sus propias manos. El método pasaba de madres a hijas y el proceso era muy costoso. Las mujeres recolectaban la tierra necesaria, la limpiaban, la picaban y la convertían en barro. Después, moldeaban, raspaban y decoraban las piezas usando herramientas básicas. La última alfarera de Candelaria murió en 1980. Hoy en día, se sigue practicando el oficio, pero ha perdido su contexto histórico».