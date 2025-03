Adiós a dormir en cama de matrimonio: la nueva moda entre parejas que ya es tendencia en España

Hay una nueva moda entre parejas que ya es tendencia en España, se acabó dormir en cama de matrimonio. Por lo que, hasta la fecha lo que tenemos por delante puede ser fundamental. Llega un destacado cambio de ciclo que nunca hubiéramos pensado que se haría realidad, cada vez más parejas se apuntan a esta moda que puede ser la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante.

Vivir en pareja puede convertirse en una auténtica odisea, no es fácil la convivencia, ni ahora, ni nunca, pero eso no significa que tengamos que renunciar a una serie de elementos que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, deberemos empezar a tener en cuenta algunos detalles que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos tener entre manos. Habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertos detalles que hasta el momento no esperaríamos. Son días de empezar a tener en cuenta que tenemos que apostar claramente por ciertos elementos que hasta la fecha no teníamos entre manos. Se acabaron las camas de matrimonio, el futuro puede ser muy distinto a como lo esperaríamos.

Se acabó dormir en cama de matrimonio

Dormir en una cama de matrimonio puede ser cosa del pasado, hoy en día la situación puede ser muy distinta. Nos enfrentamos a una serie de situaciones que quizás hasta ahora no hubiéremos ni imaginado, sin duda alguna, tenemos que estar muy pendientes de una situación que puede ser fundamental.

Lo importante, hoy en día, es el bienestar de uno mismo. El hecho de dormir con otra persona al lado implica una serie de condiciones y de peculiaridades que quizás no esperaríamos. Son días, de ver un poco más allá, para que nada nos afecte en estas jornadas que tenemos por delante.

Tocará ver qué es lo que nos está esperando de la mano de algunos elementos que hasta la fecha no pensábamos que fueran tan importantes. Los ronquidos, los movimientos de la otra persona, el hecho de que esté enferma, puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante.

Es cuestión de saber en todo momento qué es lo que nos está a punto de esperar, con ciertos detalles que quizás hasta ahora no hubiéremos tenido en cuenta. Los expertos dicen que cada vez menos parejas apuestan por la cama de matrimonio por una sencilla razón.

La nueva moda entre parejas que ya es tendencia en España

España se prepara para apostar por una tendencia que triunfa en medio mundo, el hecho de dormir en dos camas separadas es algo que cada vez más personas ponen en práctica. Estaremos muy pendientes de algunos elementos que serán claves y que pueden acabar marcando la diferencia.

El blog de Psicolhogy Today explica que: «Dormir separados, lo que implica una distancia temporal y geográfica, se ha vuelto cada vez más común: aproximadamente un tercio de las parejas estadounidenses duermen separadas. Sin embargo, admitir esta disposición para dormir sigue siendo una fuente de vergüenza, derivada de la idea errónea prevaleciente de que revela una falta de amor y cercanía. Los factores comunes que hacen que las parejas duerman separadas incluyen ronquidos, inquietud, parasomnia, viajes frecuentes al baño u horarios de sueño incompatibles. Estos factores dañan la calidad del sueño, lo que a su vez daña la calidad de la relación romántica. La falta de sueño a menudo resulta en una relación deficiente. En tales casos, dormir separados puede mejorar la calidad romántica, así como la vida sexual de una relación. Pasar todas las noches en la cama juntos puede reducir la excitación sexual, que a menudo se asocia con el cambio y la novedad. Hay, por supuesto, ejemplos opuestos de parejas que duermen separadas debido a una relación romántica que sufre, y en estos casos, dormir separados puede tener inconvenientes potenciales».

Siguiendo con la misma explicación: «El mayor papel de la diversidad y la flexibilidad, que caracteriza el comportamiento romántico actual, también se asocia con el mayor papel de la distancia en las relaciones románticas cercanas. Las parejas que pueden tener una forma más flexible de estar juntas son más propensas a permanecer juntas mientras viven (y duermen) separadas. Al igual que en muchos otros casos, no hay un arreglo único para dormir para todas las parejas. A menudo, el sueño es solo sueño, una necesidad biológica que se puede satisfacer de varias maneras. Al igual que en la cercanía en otras circunstancias románticas, a veces necesitamos distancia para acercarnos el uno al otro».

Por lo que, hay factores físicos que invitan a dormir separados, aunque eso signifique que deberemos empezar a tener en cuenta que llegarán algunos cambios destacados de estilo de vida, los que empujan al mundo a tomar esta decisión.