Se acabó doblar la ropa como Marie Kondo. La revolución ya está aquí

Marie Kondo es la gurú del orden en casa que no es ajena a una revolución, se ha acabado el doblar la ropa de forma convencional. A la hora de preparar nuestra ropa, cada pequeño cambio puede ser significativo. No solo es lavarla bien, sino también tenerla perfectamente ordenada y planchada, algo en lo que invertimos tiempo, aunque quizás estemos a punto de acabar con tal inconveniente. Un tablero de planchado a la venta en Amazon puede cambiarnos la vida, esto es lo que podemos hacer con él.

La revolución ya está aquí se acabó doblar la ropa como Marie Kondo

A la hora de hacernos con un tipo de elemento que se ha convertido en esencial, como el doblado de la ropa, hay formas y formas de hacerlo. Gracias a Marie Kondo descubrimos que puede haber otra forma de doblar la ropa para que nos quede perfectamente. No solo con las manos, sino que podemos usar herramientas esenciales como un increíble tablero de planchado.

En especial si somos de camisas o camisetas y no tenemos espacio en el armario para colocarlas todas, necesitamos esta herramienta. Por poco más de 14 euros en Amazon podemos sumarnos a esta revolución que hará que toda la ropa quede plegada a la perfección. De esta manera evitaremos tener que sacar la plancha de última hora para conseguir que nos quede la ropa perfecta.

Tal y como nos advierten en los comentarios: “Lo compré porque lo necesitaba y porque me hacía gracia por Sheldon de The Big Bang Theory. Es un invento simple pero muy cómodo. Queda toda la ropa de la misma gama plegada exactamente igual con lo que a nivel de almacenaje posterior es perfecto. Sirve para todas las tallas, bueno, quizá bebes no, pero desde una S a una XXL sin problema. Con las XL y XXL lo único que se debe hace es plegar el borde inferior de la ropa para que encaje en el tablero y queda todo perfecto. Buena compra.”

Se trata de una buena compra, de una herramienta que quizás también la hemos visto por la televisión y ahora puede que la tengamos en casa. Es una pequeña inversión que acabará con la forma de doblar la ropa. Se acabó el hacerlo siguiendo los procesos de toda la vida, ahora este invento nos alejará de Marie Kondo y nos acercará al siglo XXI.