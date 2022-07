5 restaurantes de Madrid para ir con niños este verano

Salir a comer con niños puede resultar problemático en alguna ocasión, especialmente cuando se trata de peques que no comen muy bien o que son un tanto «especialitos» para comer, como por ejemplo querer sólo la comida que le hacen en casa o no comer muchos de los platos que deberían, como verduras o pescado. Hoy te mostramos 5 restaurantes de Madrid para ir con niños que fliparán a los más pequeños y no pondrán ni un sólo pero para comerse todo lo que les pongan en el plato… ¡hay que llevarlos sí o sí!.

Madrid es una de las ciudades europeas en las que mayor variedad de restaurantes hay, en la cual puedes encontrar cualquier tipo de comida que exista en el mundo y establecimientos con diferentes temáticas para que elijas el que más te apetece en cada caso. Si quieres sorprender a alguien con un lugar original, sin duda un restaurante es lo ideal.

5 restaurantes de Madrid para ir niños que debes probar

Kilómetros de pizza

Tal y como se deduce por su nombre, este restaurante tiene como plato principal la pizza, y allí las encontrarás de hasta dos metros de largo con cuatro sabores diferentes en la misma pizza. Se elaboran con ingredientes naturales y su masa es suave y crujiente. Es un local muy acogedor que tiene una terraza para que los niños puedan jugar.

Filandón

Ubicado en un entorno rústico al estar cerca del Monte de El Pardo, es ideal para estar en contacto con la naturaleza ya que tiene un amplio terreno en el que los peques pueden disfrutar al aire libre, incluyendo una zona con toboganes, columpios y juegos varios. En su carta encontrarás cocina tradicional, con platos como morcilla, croquetas, calamares, pulpo y muchos platazos más.

Gobu Burger

A los niños, y a los no tan niños, les encantan las hamburguesas, así que este restaurante es una apuesta segura. Es muy original, ya que supone una fusión de las típicas hamburguesas con los platos españoles más tradicionales, como patatas bravas o croquetas.

Mamá Campo

Es un complejo que tiene un restaurante y una cantina de tapas, incluyendo una zona infantil llamada La Cocinita. Todos los platos están elaborados con ingredientes ecológicos, y se especializan en la cocina típica española, como huevos castizos, ternera en salsa, montaditos o patatas bravas.

La Excéntrica

Si quieres cocina informal, en esta taberna encontrarás un montón de cositas para comer que encantarán a los niños, tanto en platos como en tapas para picotear de todo un poco. Especialmente recomendables sus opciones con carnes y pescados, y platos como tacos mexicanos, tortilla española, ensaladas, croquetas, brochetas de ternera o paellas. Cuenta con un espacio infantil para que los niños puedan entretenerse antes o después de comer, y los fines de semana incluso se ofrece un servicio de niñera.