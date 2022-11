5 cosas que creías habían sido creadas en España

A lo largo de la historia, en España se han creado muchos inventos que, de alguna manera, han cambiado el mundo. Es el caso del submarino, obra del catalán Narciso Monturiol a mediados del siglo XIX, o de la jeringuilla desechable, que fue una gran revolución en el sector de la medicina. Sin embargo, también hay otras cosas que todos hemos creído siempre que fueron creadas en España, pero que en realidad no es así.

Churros

Aunque en nuestro país existe una gran tradición de tomar churros con chocolate, lo cierto es que la teoría más extendida sobre el origen de los churros dice que fueron exportados por los portugueses desde China. Además, trajeron al Viejo Continente diferentes técnicas culinarias, entre ellas la de la modificación de la masa para darle forma de «estrella».

A día de hoy, aunque se puede encontrar en diferentes formas y variantes, el clásico churro de España es el que tiene forma de lazo. Se elabora con una masa de harina, agua y sal que se fríe en aceite bien caliente después de darle la forma correcta con una manga pastelera.

Siesta

Otra de las tradiciones más arraigadas en España es la de echarse la siesta. Pero, al igual que ocurre con los churros, esta costumbre no nació en nuestro país.

Su origen se encuentra en Italia, y la palabra se deriva de la hora sexta romana, cuando los romanos descansaban. La palabra «sextear», con el paso del tiempo, ha terminado convirtiéndose en «sestear» o «echar la siesta».

En lo que respecta a la tradición española, hay que remontarse hasta el siglo XI. La orden monástica de San Benito obligaba a acostarse en total silencio entre las dos y las tres de la tarde. La costumbre se extendió, y pasó al pueblo.

«Arriquitraun»

La palabra «arriquitraun» se utiliza en muchas canciones de flamenco, pero su origen no es español. En la segunda mitad del siglo XVIII, la población de Gibraltar aumentó exponencialmente. Aunque no existía ningún movimiento nacionalista, sí que había una canción que los gibraltareños cantaban como si fuera un himno:

«There is a town, town, town

down in the south, south, south…

and it will be soon, soon

a richer town, town, town…»

En aquel entonces, a los gaditanos se les hacía muy extraño escuchar hablar en inglés. Fue así como «a richer town» pasó a ser «arriquitraun» para ellos. Al tener un origen musical, su uso se extendió en el flamenco.

¡Estas son las cosas que no han sido creadas en España y pensabas que sí!