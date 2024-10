9 películas (y series de TV) para entender las elecciones en Estados Unidos

Quedan pocos días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos del 5 de noviembre, que enfrentan a Donald Trump y Kamala Harris, en una carrera presidencial sin precedentes. El candidato demócrata, Joe Biden, se ha visto forzado a abandonar la campaña, obligado por los líderes de su partido y los grandes donantes demócratas tras su desastroso debate del 27 de junio. Donald Trump ha sido víctima de varios atentados, en el primero de ellos en Pensilvania recibió un disparo en la cabeza en la oreja derecha el 13 de julio en el condado de Butler. Días después, Joe Biden renunció y apoyó a su vicepresidenta Kamala Harris tras una lucha interna en su partido en la que Barack Obama le amenazó con invocar la 25ª Enmienda por incapacidad de un presidente.

Las encuestas que miden la media general nacional de la intención de voto están muy ajustadas. Mientras, Trump lidera en los estados indecisos, que tienen la clave de la victoria de una campaña electoral en la que los dos candidatos han recibido más de 15.000 millones de dólares en donaciones.

Aquí se enumeran una lista de nueve películas y series de TV, que exploran los aspectos buenos, malos y extremadamente terribles de la política estadounidense.

Todos los hombres del presidente

Director Alan J. Pakula. Año 1976. Dustin Hoffman y Robert Redford dan vida a los reporteros Carl Bernstein y Bob Woodward del periódico The Washington Post. Investigan la entrada de cinco personas vinculadas con la CIA en el edificio Watergate, donde se encontraba el Comité Nacional del Partido Demócrata. Sus artículos provocarán la dimisión del presidente republicano Richard Nixon tras descubrirse que su comité de reelección boicoteó al candidato demócrata con prácticas ilegales y estaba implicado en operaciones ilegales de la CIA. Su fuente es Garganta profunda que les aconseja: «Seguid el dinero». Jason Robards se llevó el Oscar al mejor actor de reparto por su interpretación del eternamente severo director del Post, Ben Bradlee.

In the Loop

Director Armando Iannucci. Año 2009. Es una comedia negra satírica británica. Un spin-off de la serie de televisión de la BBC The Thick of It (2005-12). Satiriza la política británico-estadounidense, en particular la invasión de Irak. La primera línea de una película es: «Buenos días, mis pollitos y pollas».

¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú

Director Stanley Kubrick. Año 1964. Un general ordena, en un acceso de locura, un ataque aéreo nuclear sorpresa contra la Unión Soviética. Está convencido de que los comunistas están contaminando Estados Unidos. En un principio, Stanley Kubrick había planeado abordar con absoluta seriedad la amenaza de la aniquilación nuclear. En cambio, terminó con el guionista Terry Southern centrándose en el absurdo con una comedia negra.

La cortina de humo

Director Barry Levinson. Año 1997. Protagonizada por Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Heche y Woody Harrelson. Retrata cómo los presidentes y sus gabinetes ocultan los escándalos que pueda haber durante sus mandatos. En este filme, un presidente de Estados Unidos contrata a un director de Hollywood y un equipo de guionistas para que se inventen una guerra ficticia. Quiere desviar la atención de la sociedad de su escándalo sexual. El director crea una guerra en Albania, que no existe, para que el presidente pueda poner fin heroicamente delante de las cámaras de televisión a esta supuestamente terrible guerra.

Los idus de marzo

Director George Clooney. Año 2011. Thriller dramático. Un joven periodista, Ryan Grosling, entra a trabajar como jefe de prensa de un candidato demócrata que se presenta a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El joven periodista tendrá que dejar a un lado sus principios para trabajar con su jefe. Tendrá que elegir entre la verdad y las necesidades del candidato.

El candidato

Hay varias películas que toman este nombre. En este caso, se resalta la de 2018, dirigida por Jason Reitman. Retrato de un senador del Partido Demócrata, Gary Hart, protagonizada por Hugh Jackman. Es promesa para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Su carrera política se ve truncada tras salir a la luz unas fotografías que descubren una relación extramatrimonial.

La sátira del director Michael Richie se estrenó en 1972, también con el nombre de The candidate. Está protagonizada por Robert Redford. Interpreta a Bill McKay, un abogado hijo de un antiguo gobernador. El astuto estratega de campaña Marvin Lucas (Peter Boyle) ve que puede ser un candidato perfecto para enfrentarse a un senador republicano. Es guapo y genuino, justo el tipo de persona que puede desbancar al cansado y rancio oponente.

Lincoln

Director Steven Spielberg. Año 2012. El director y el guionista Tony Kushner se centran en 1865, cuando Lincoln, interpretado por Daniel Day-Lewis, intenta que la Cámara de Representantes apruebe la 13ª enmienda. Fue un momento crítico que pondría fin a la esclavitud en Estados Unidos, donde se refleja también cómo se llevan a cabo los sobornos en Washington.

House of cards

Serie de TV. 2013-2018. Es la historia de Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey. Es un demócrata del 5.º distrito congresional de Carolina del Sur y coordinador de la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Está casado con Claire Underwood (Robin Wright), que tiene una ONG. La serie trata temas como el pragmatismo despiadado, la manipulación, la traición y el poder.

The Good Wife

Serie de TV. 2009-2016. Se centra en Alicia Florrick (Julianna Margulies), la esposa del fiscal del Estado del Condado de Cook de Chicago (Illinois), Peter Florrick (Chris Noth). Tiene que ponerse a trabajar como abogada después de que su marido termine en la cárcel tras los sucesos de un escándalo público de corrupción política y sexual.