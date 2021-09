Es inevitable que Internet forme parte ya de nuestras vidas. El problema es que la tecnología avanza a pasos agigantados y muchos dispositivos se quedan obsoletos en pocos años. El próximo 30 de septiembre muchos aparatos electrónicos se quedarán sin Internet ya que se producirá un apagón a nivel mundial en muchos dispositivos.

Este es el resultado de lo que se conoce como obsolescencia programada que dejará sin Internet a muchos dispositivos electrónicos el próximo 30 de septiembre. Los aparatos que no estén actualizados o que ya no puedan recibir actualizaciones quedarán fuera de la gran red, y no solo afectará a ordenadores y teléfonos móviles, muchos otros dispositivos como televisiones o consolas, quedarán apagados este día.

¿Qué ocurrirá el 30 de septiembre?

Este día, millones de dispositivos electrónicos pasarán un proceso de validación a nivel global. Las reglas de seguridad de Internet de los terminales que no estén actualizados dejarán de estar vigentes, produciéndose ese llamado apagón de Internet.

Estos procesos tienen que vez con los certificados raíz, conocidos como Root, que se encargan de identificar a la autoridad raíz que les da acceso a las páginas y opciones de la red. Normalmente suelen ser certificados con hasta 25 años de validez, algo que perderán este 30 de septiembre.

Si alguno de nuestros aparatos no ha tenido la actualización adecuada, es probable que quede apagado el 30 de septiembre.

¿A qué dispositivos afectará?

Son muchos los dispositivos que se verán afectados por esta actualización de los sistemas de validación de Internet. Como decimos, con la tecnología tan avanzada que tenemos en el año 2021, son cada vez más los aparatos que necesitan actualizar sus sistemas y por lo tanto, no quedar a oscuras este día.

Entre la lista de dispositivos que quedarán sin Internet este 30 septiembre se incluyen:

– Ordenadores Mac con versión macOS 10.12.0, o anterior

– Dispositivos iPhone y iPad con versión iOS 9 o anterior

– Videoconsolas PlayStation 3 con versión de Firmware 5.00 o anterior

– Ordenadores con Windows XP Service PACK 2 o anterior

– Smartphone de Android 2.3.6 Gingerbread Inclusive o anterior

Este apagón masivo de Internet afectará a todos ellos. Aunque nos suenen como versiones muy antiguas, lo cierto es que representan casi un 30% de los equipos que actualmente funcionan en el mundo y quedarán a oscuras este día.

Si consultamos nuestros dispositivos y encontramos que alguno se encuentra dentro de la lista mencionada, lo mejor es actualizar cuanto antes y poner nuestro sistema al día. Si el 30 de septiembre no hemos actualizado, nuestro dispositivo ya no podrá conectarse a Internet.