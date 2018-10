Día del maestro 2018: ¿Por qué se celebra el 5 de octubre?

Felicidades a todos aquellos que sean docentes, maestros o profesores ya que hoy 5 de octubre se celebra su día, aunque tal vez no sepas por qué motivo se eligió esta fecha para conmemorar esta figura formativa.

El 5 de Octubre es el día del Docente desde 1994 cuando la UNESCO proclamó este día, celebrando el gran paso dado a los docentes el 5 de octubre de 1966, cuando una conferencia intergubernamental especial convocada por la UNESCO en París adoptó la Recomendación UNESCO / OIT sobre el Estado de los docentes, en cooperación. con la OIT.

Por primera vez, esta recomendación le dio a los maestros de todo el mundo un instrumento que define sus responsabilidades y afirma sus derechos. Al adoptar esta recomendación, los gobiernos reconocieron por unanimidad la importancia para la sociedad de contar con maestros competentes, calificados y motivados.

Cuando se cerró la Conferencia Intergubernamental Especial sobre la Condición de los Docentes en París, Francia, y representantes de la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo firmaron la “Recomendación sobre la Condición de los Docentes“. Tras esta firma no fue hasta 1994 que se celebró el primer Día Mundial de los Maestros. Luego, el 12 de octubre de 1997, se inauguró la 29ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO. Durante esta conferencia, el 11 de noviembre de 1997, se adoptó la “Recomendación sobre el estatus del personal docente de educación superior”.

La respuesta positiva al Día Mundial de los Docentes durante los últimos 24 años muestra una conciencia, comprensión y apreciación significativas de la contribución vital que los docentes hacen a la educación y el desarrollo de nuestros futuros líderes.

Celebremos así el Día Mundial de los Maestros, un día para honrar a los maestros y las organizaciones de maestros. Alrededor del mundo se celebran distintos tipos de eventos entre los que se incluyen diversas celebraciones para honrar a los maestros en general o aquellos que han hecho una contribución especial a una comunidad en particular. El día también puede estar marcado por conferencias que enfaticen la importancia de los maestros y el aprendizaje, sesiones de capacitación adicionales para maestros, campañas de reclutamiento para la profesión docente entre estudiantes universitarios u otros profesionales y eventos adecuadamente calificados para aumentar el perfil de los maestros y el papel que desempeñan en los medios de comunicación.

Esta puede ser además, una jornada que invite a la reflexión, ya sea como estudiantes o como educadores (a menudo comos ambos). Pregúntate a ti mismo: ¿cómo me ha inspirado un profesor? ¿Cómo puedo inspirar a alguien más hacia la enseñanza? ¿Cómo puede la sociedad proteger a sus educadores y reconocer el papel fundamental que desempeñan para enriquecer nuestra cultura y desarrollar nuestro mundo? Sin los docentes no existe formación y sin unos buenos maestros, no pueden surgir aquellos que nos van a liderar en el futuro.