La Tierra, ¿es plana o redonda?

En los últimos tiempos han vuelto a surgir voces que apuntan a que la Tierra no sería redonda tal y como se cree. Los últimos en sostener esta teoría han sido los investigadores brasileños de Dakila Pesquisas, que durante siete años han realizado experimentos junto con científicos profesionales de varias partes de Brasil y otros países como Estados Unidos, Rusia, Chile, Holanda y España para demostrar que la Tierra no es esférica. El resultado de esta investigación ha sido presentado en el documental Tierra Convexa.

Los responsables del estudio realizaron siete experimentos, entre ellos, una prueba geodésica que consistió en medir la distancia entre la base y la cima de dos edificios, uno en Torres (Rio Grande do Sul) y otro en Natal (Rio Grande do Norte), separados por 3050 kilómetros de distancia, usando el nivel del mar como referencia. “Las medidas fueron iguales. Si la Tierra fuese redonda, la medida de la distancia entre las bases de los edificios debería ser menor a la medida entre las cimas ya que mantendrían la curvatura de la Tierra”, sostiene Urandir de Oliveira, fundador de Dakila Pesquisas.

Otra prueba fue utilizar un láser de largo alcance para medir la llanura y el nivelado de las superficies acuáticas de la presa Três Marias en Minas Gerais, el Lagoa dos Patos en Rio Grande do Sul, el Lago Titicaca en Perú, los mares que rodean la isla de IIhabela en el estado de São Paulo y los mares que rodean el Estrecho de Gibraltar. Las pruebas que se realizaron hasta 35 kilómetros no identificaron ninguna curvatura. De esta forma se demuestra que los barcos no desaparecen en el horizonte, sino que perdemos la habilidad de verlos debido a un fenómeno óptico.

Mientras tanto, los experimentos que se realizaron con la plomada (para la verticalización) y el nivel (para horizontalización) demostraron que no existe la gravedad, ya que el comportamiento del agua es buscar el mismo nivel, es decir, hacia una forma llana. Según Urandir de Oliveira, lo que nos mantiene en el suelo es MDPL (magnetismo, densidad, presión y luz).

Gran Norte, un nuevo continente

A través de imágenes obtenidas por varias sondas atmosféricas que enviaron los investigadores, además de expediciones que se han llevado a cabo y de otros análisis de materiales que se encuentran en los glaciares y en la periferia del Océano Ártico, se ha descubierto un nuevo continente llamado Gran Norte (Norte Maior) separado por una gran masa de hielo.

El camino de los cuerpos celestiales, incluyendo el sol y la luna, no concuerda con lo que nos dice la ciencia, tal y como lo detectó el equipo. Esta nueva información ha permitido determinar la posición correcta de los continentes, que pronto será revelada por Dakila Pesquisas.