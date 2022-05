Ha arrancado Prowein, la mayor feria de vino del mundo; el gran encuentro anual de vinos, espirituosos y bebidas artesanales, consolidado desde hace ya más de 25 años. Lo ha hecho después de dos años de pausa obligada con motivo de la pandemia, pero regresa con fuerza. Desde hoy 15 de mayo hasta el próximo martes 17, más de 5.500 expositores de 300 regiones de más de 60 países se dan cita, en la ciudad alemana de ​​Düsseldorf, con una variedad excepcional de productores y estilos de vino. De ellos, 654 son españoles.

Como afirma Michael Degen, director ejecutivo de Messe Düsseldorf:

“ProWein cuenta, de este modo, con una característica distintiva: no hay ningún otro evento en el mundo que ofrezca un surtido de productos tan completo. Ni siquiera la Covid-19 ha logrado frenarnos”.

Sin duda, la feria ofrece excelentes oportunidades de negocio y, por eso, las bodegas españolas están presentes año tras año, mostrando la riqueza vitivinícola de sus vinos y sus diferentes estilos de elaboración.

Nos lo corrobora Desiderio Sastre, director general de Bodegas Vilano, una de las referencias de Ribera del Duero: “Los vinos españoles estamos sorprendiendo en Prowein, después de dos años de deconexión con los clientes internacionales. Sin duda, esta feria, la más importante del mundo, es el lugar para mostrar al mercado internacional los nuevos vinos post pandemia”.

Encontramos stands de todas las zonas. Desde la D.O. Ribera del Duero con prestigiosas bodegas como Vega Sicilia, XXX y Vilano; la D.O. Rioja con XXX; la D.O La Mancha y bodegas de otros puntos de España, han comenzado una intensa agenda de reuniones con el fin de establecer contactos y acuerdos con importadores y distribuidores de los principales mercados para sus vinos, entre los que, por supuesto, se encuentra la propia Alemania, pero también Estados Unidos, Suiza, Canadá, China o Reino Unido.

Los expositores traen consigo sus últimos productos, desde el hip bag-in-box hasta los champanes añejos. Porque, como dicen los organizdores de Prowein, el mundo del vino es mucho más que una añada.

Además, restaurantes, hoteles y distribuidores especializados participan con numerosos eventos en la ciudad en la iniciativa común de la Messe Düsseldorf y de la asociación comercial Destination Düsseldorf.