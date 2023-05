Primero el arte y después los muebles, así es la exposición privada en este exclusivo ático de Madrid

En la habitación principal del maravilloso ático ubicado en Alberto Bosch Once, un lujoso edificio cerca de El Retiro y el Museo del Prado recién rehabilitado por la promotora inmobiliaria Alzaria, no hay aún lámparas a cada uno de los lados de la cama. De hecho, se ven los cables desnudos saliendo de las paredes como pequeñas ramificaciones desordenadas.

Sin embargo, entre esos ovillos eléctricos, donde en algún momento dormirá alguien, encontramos la presencia imponente de una gran obra de arte: I got 99 problem but my hair ain’t one (2022) de Christoph Rymon, un artista alemán abstracto que retrata la sociedad de consumo actual a través de iconos y recuerdos de su infancia, marcada por la caída del Muro de Berlín.

Este lienzo forma parte de la exposición colectiva Arte y Concierto organizada por la galería de arte Baluarte y Sofía Urbina, fundadora de la asesoría de arte Art Advisory Services y profesora de «Arte Contemporáneo y su mercado» en IE University en un espacio aún vacío.

«Es una casa en la que vivirá una familia, es un concepto más íntimo que el de una galería, por ejemplo. Pensemos que las casas se decoran empezando por los muebles, por qué no decorarla a partir de las obras de arte y crear, de este modo, un diálogo inverso que puede ser aún más gratificante», detalla la asesora de arte que lleva más de 25 años trabajando en la escena artística nacional e internacional.

En esta muestra hay presencia de artistas de cuatro continentes –Europa, África, América del Norte y Latinoamérica–, «muchos de ellos muy jovencitos y otros más establecidos». Explica, además, que «básicamente, de la unificación de la exposición es que todos lidian con la idea de la identidad, lo que es para ellos su infancia, la sociedad en la que viven y sus alrededores».

Obras que salen del espacio comercial

Relata Urbina que la selección se ha hecho «con mucho cuidado», ya que «son obras muy particulares y que destacan mucho dentro de la obra. Son artistas consolidados en el mercado, los más emergentes son una buena inversión y los más establecidos también porque están muy bien posicionados en el panorama internacional de una forma bastante fuerte».

«El objetivo de este proyecto es presentar las obras en un espacio no comercial, sino en una vivienda donde vivirán personas. Queremos se reflexione sobre el hecho de que no sean las obras las que se ajusten a los muebles, sino al revés. Colocar las obras y que los muebles dialoguen con ellas, creemos que es un aspecto sociológico interesante que muchas veces no nos planteamos», apunta Urbina desde una de las estancias de este penthouse madrileño donde, además, se ubica una de las grandes obras de la muestra: Tres realidades de mi familia (2023) de Iván Forcadell.

«Esta es obra muy bonita. Este artista trabaja el collage y tiene, algunas partes que están cosidas a mano y tienen telas porque en su pueblo (Alcanar, Tarragona) hay mucha tradición textil haciendo así referencia a su auténtico ser, sus raíces y su mirada», comenta Urbina.

«¿Por qué no decorar la casa a partir de las obras de arte?»

Por último, explica entusiasmada Urbina por este proyecto artístico impulsado junto a Ana González, directora general de la inmobiliaria Alzaria, que «el arte es una forma alternativa de entender el mundo, es la manera que tienen los artistas de ver el mundo, la sociedad, su infancia y su alrededor. A través del arte, además, se puede seguir la historia de la humanidad».

Defiende, además, que el arte es importante «sentirlo y apreciarlo, aunque no se entienda, sigue siendo arte. Por eso, el hilo conductor de esta exposición es la identidad porque todas las obras tienen un contenido estético y son fáciles de entender, tanto si nos gusta a nivel particular o no».

Exposición Arte y Concierto

Alberto Bosch Once hasta el 18 de junio de 2023

*Acceso sólo con invitación