Cormac McCarthy, escritor estadounidense ganador del Premio Pulitzer por La Carretera, ha muerto este martes a los 89 años de edad, en su casa de Santa Fe (Nuevo México)

Es el autor de la célebre trilogía de la frontera (Todos los hermosos caballos, En la frontera, Ciudades en la llanura) de la escalofriante y difícil de clasificar Meridiano de sangre y de No es país para viejos, adaptada al cine por los hermanos Coen.

La mayoría de sus novelas se basan en historias de adolescentes y hombres errantes, casi vagabundos, que simbolizan un mundo crepuscular (el de los vaqueros y el Oeste) que está a punto de desaparecer, y en todas se habla de la violencia y de una masculinidad instintiva, que se forma al contacto con el ambiente y con las personas con las que se cruzan, que la irán moldeando. Autor también de La oscuridad exterior, Hijo de Dios y Suttree, ambientadas en un Sur gótico y violento y que han sido comparadas con la obra de William Faulkner y Flannery O’Connor.

Con una biografía donde se entremezclan la realidad y la leyenda, Cormac McCarthy fue extremadamente pobre antes de cumplir los 60 años. Se dice que vivió bajo una torre de perforación petrolífera; vagaba en una camioneta destartalada, escribía en habitaciones de motel y ninguno de sus títulos vendió mucho más de un par de miles de ejemplares, pese a tener entre ellos varias obras maestras.

Es también el autor del guión de El consejero, película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Michael Fassbender, Penélope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem y Brad Pitt. Sus últimas novelas El pasajero y Stella Maris se publicaron a finales del 2022.

Knopf, la editorial con la que trabajaba, ha señalado en un comunicado que el hijo del escritor había confirmado su muerte, pero no ha dado más detalles por el momento.

Su fallecimiento ha sido lamentado también por su compañero de profesión Stephen King.

Cormac McCarthy, maybe the greatest American novelist of my time, has passed away at 89. He was full of years and created a fine body of work, but I still mourn his passing.

— Stephen King (@StephenKing) June 13, 2023