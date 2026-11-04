Hortensia Herrero, la fundación de la empresaria es reconocida por contribuir a la recuperación del patrimonio artístico valenciano

La Fundación Hortensia Herrero es reconocida con la Medalla Richard H. Driehaus por contribuir a la restauración del patrimonio arquitectónico valenciano. Su trabajo ha permitido destinar importantes recursos privados a la conservación del patrimonio y dar continuidad a la labor de numerosos profesionales y maestros artesanos.

Desde su creación, la Fundación Hortensia Herrero ha promovido la rehabilitación de monumentos y edificios emblemáticos de Valencia, algunos muy deteriorados, para devolverlos al uso y disfrute de la sociedad.

«A lo largo de estos 14 años, la labor de la Fundación Hortensia Herrero se ha convertido en un ejemplo de mecenazgo cultural. Una de las misiones de la entidad es recuperar el patrimonio artístico de la Comunidad Valenciana, para que se convierta en un referente. Mejorar nuestro pasado para disfrutarlo en un presente y seguir dejándolo de legado para un futuro», aseguran desde la Fundación.

Un ejemplo de mecenazgo cultural

Entre sus más destacadas intervenciones se encuentra la restauración de la iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, que permitió recuperar su decoración barroca y devolver su riqueza artística y arquitectónica, o la iglesia de los Santos Juanes, cuya restauración finalizó en 2025.

La Fundación impulsó también la rehabilitación del Colegio del Arte Mayor de la Seda, antigua sede del gremio de velluters, y así transformar un edificio gravemente deteriorado en el actual Museo de la Seda, dedicado a conservar y difundir la memoria de una de las actividades industriales más importantes de la historia de Valencia. Otro de sus grandes proyectos ha sido la recuperación del Palacio de Valeriola, que se encontraba casi en ruinas y que ahora acoge el Centro de Arte Hortensia Herrero.

Intervención en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante

Recientemente, la Fundación ha ampliado su actuación a Alicante, donde ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para restaurar la Muralla de Poniente del Castillo de Santa Bárbara que data de los siglos XI y XIII.

En todas sus intervenciones, la Fundación Hortensia Herrero ha desarrollado un modelo de recuperación respetando los valores históricos y arquitectónicos de los edificios. Cada actuación tiene en cuenta no sólo la importancia del bien, sino también la existencia de un proyecto de futuro viable que garantice su mantenimiento y utilidad social.

Para ello, la Fundación ha contado con profesionales especializados en restauración del patrimonio y maestros de los oficios tradicionales de la construcción. Muchos de estos oficios cuentan hoy con muy pocos especialistas y el conocimiento que atesoran requiere impulsos como estos para su supervivencia, por lo que la entidad ha establecido relaciones de continuidad con estos profesionales.

Ganador del XIV Premio Rafael Manzano

Por su parte, el arquitecto portugués Fernando Cerqueira Barros ha sido reconocido con del XIV Premio Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional 2026, que se entrega anualmente junto con la Medalla y está dotado con 50.000 euros. Se reconoce así su labor ejemplar, que busca dar nueva vida a las aldeas del norte de Portugal, recuperando edificios arruinados y abandonados en zonas donde la despoblación ha tenido un gran impacto, y haciéndolo de la mano de la comunidad local y los maestros de oficios de la región.

Entre sus obras más destacadas se encuentra la rehabilitación como hotel del Monasterio de São João de Cabanas, en Afife, Viana do Castelo, un antiguo conjunto benedictino de origen medieval que ha recuperado su integridad, una obra por la que recibió también el Premio Nacional de Arquitectura Espaço 2025.