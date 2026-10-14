Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona, la única española entre los 200 coleccionistas de arte más top del mundo

Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona, la única española entre los 200 coleccionistas de arte más importantes del mundo, según el ranking de ArtNews. Un reconocimiento que llega por tercer año consecutivo hasta Valencia por su labor como mecenas, coleccionista y filántropa en el mundo del arte. «Un reconocimiento a su pasión por el arte contemporáneo, su compromiso con la cultura y su firme apuesta por acercar el arte a la sociedad. Desde el Centro de Arte Hortensia Herrero celebramos este nuevo hito, que reafirma su papel como una de las grandes figuras del coleccionismo internacional», señalan en sus redes sociales.

Destacan en la prestigiosa publicación que Hortensia Herrero es una destacada mecenas y filántropa española, casada con el magnate de los supermercados Juan Roig. «Conocida por su profundo compromiso con la preservación del patrimonio cultural valenciano, Herrero impulsó la restauración de importantes monumentos históricos de la región, como la Iglesia de San Nicolás de Valencia y el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Una iniciativa que ha costado a Herrera, de 74 años, al menos 10 millones de dólares, según Forbes».

La colección de arte de Herrero comenzó centrándose en artistas valencianos locales, pero desde entonces se ha ampliado para incluir obras contemporáneas internacionales tras una visita a la exposición «Sorolla y América» ​​en el Meadows Museum de Dallas en 2013. Durante ese viaje, conoció al curador y también valenciano Javier Molins, quien más tarde se convertiría en su confidente y asesor, acompañándola en sus viajes a estudios de artistas, bienales y ferias de arte, en busca de obras que ampliaran e internacionalizaran su colección.

Dicha colección, desde el año pasado , se encuentra en el Palacio Valeriola, del siglo XVII. Tras una renovación de siete años y 42 millones de dólares, el histórico edificio valenciano fue rebautizado como Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH). La estructura gótica de 27.600 metros cuadrados alberga obras de renombrados maestros del siglo XX como Joan Miró, Alexander Calder y Jean Dubuffet, así como encargos específicos para el lugar de artistas contemporáneos como Mat Collishaw, Tomás Saraceno y Sean Scully.

En 2012, Herrero fundó la Fundación Hortensia Herrero, que promueve y apoya la conciencia cultural, el conocimiento y la educación en Valencia, con especial atención a la recuperación del patrimonio artístico de la región. En junio de 2021, la fundación, en colaboración con la Archidiócesis de Valencia, inició un proyecto de restauración en la iglesia de Santos Juanes, Monumento Histórico-Artístico Nacional desde 1947. Este proyecto de restauración, que tuvo como objetivo estabilizar la estructura de la iglesia y revitalizar sus frescos, y que finalizó en 2024, costó más de 6 millones de dólares.

La fundación también apoya iniciativas de danza en la región, entre las que destacan el Valencia Danza International Campus, una colaboración con la Asociación de Arte y Danza del Mediterráneo; la Escuela de Danza Esther Mortes; y el proyecto Ballet Vale+, que investiga el uso del ballet clásico como terapia física y social para niños con parálisis cerebral.