Hallazgo impactante: la IA descubre sorpresas en la autoría de una obra maestra del pintor Rafael

El cuadro de la Sagrada Familia con San Juanito, más conocido como la Virgen de la Rosa, es una de las obras cumbre del genio renacentista Rafael Sanzio, uno de los pintores más afamados de la Historia. Durante siglos han existido dudas y especulaciones acerca de su verdadera autoría, aunque finalmente se pudo confirmar que se trata, en efecto, de una pintura de Rafael.

Sin embargo, un reciente estudio basado en algoritmos de IA ha descubierto que las pinceladas de uno de los personajes de la obra quizá fueran trazadas por otro artista.

¿Qué ha descubierto la IA en el cuadro de la Virgen de la Rosa?

El rostro de San José, que aparece en la esquina superior izquierda de la famosa pintura, ha generado sospechas durante siglos.

Por ese motivo, científicos e investigadores de la Universidad de Bradford desarrollaron un estudio experimental cuyo resultado ha sido este sorprendente descubrimiento.

Para ejecutarlo, los investigadores han entrenado a la IA utilizando imágenes de cuadros y personajes auténticos y verificados de Rafael Sanzio. Según declara Hassan Ugail, matemático de esta universidad, este proceso «permite al sistema reconocer su autoría y su estilo de pintura con un nivel de detalle muy preciso, inalcanzable para el ojo humano».

¿Cómo se ha desarrollado el estudio basado en IA?

Una vez finalizado el entrenamiento, los investigadores desarrollaron un algoritmo específico para comparar distintos elementos de la pintura de la Virgen de la Rosa (incluyendo la controvertida figura de San José) con otros presentes en obras verificadas de Rafael.

Este análisis de IA, basado en el entorno ResNet50 de Microsoft y potenciado además con una máquina de soporte vectorial, fue capaz de discernir detalles y matices de la obra a un nivel microscópico.

Además, para realizar este estudio, el equipo de investigadores decidió poner en práctica un enfoque analítico nuevo, que finalmente tuvo gran parte de culpa en el resultado final.

En lugar de comparar todo el cuadro (que tiene un tamaño considerable) con obras anteriores de Rafael, lo que hicieron fue analizar de modo individual cada rostro de cada personaje dentro de la pintura.

De este modo, las conclusiones fueron palmarias: mientras que los análisis IA que se ejecutaron sobre los rostros de la Virgen, del Niño Jesús y de San Juan muestran evidencias claras del estilo y la autoría de Rafael Sanzio, sin ninguna duda sobre su atribución, el rostro de San José resultó ser inconsistente con estos modelos.

«Cuando evaluamos la obra en su totalidad, los resultados no fueron concluyentes», afirma Hassan Ugail. «Por tanto, después probamos a analizar de modo individual cada fragmento de la misma. Y mientras que la autoría del resto del cuadro sí pudo confirmarse como de Rafael, el rostro de José no arrojó los mismos resultados. Probablemente, esta figura no es de Rafael Sanzio».

Hasta el momento, la IA no ha podido confirmar la identidad del autor de este personaje de la Virgen de la Rosa, aunque probablemente se trate de algún colaborador o alumno aventajado del taller de Rafael.

El trabajo de la IA en la autenticación y análisis de obras de arte

Este impactante descubrimiento es un ejemplo claro del enorme potencial que posee la inteligencia artificial a la hora de complementar y mejorar el trabajo de los humanos en la autenticación de obras de arte.

La capacidad de la IA para analizar aspectos como pinceladas, dirección e intensidad de los trazos, sombras, patrones y paletas de colores, a un nivel detalle sin precedentes, está totalmente fuera del alcance de una persona. De este modo, la tecnología aporta una nueva dimensión en el estudio y evaluación de obras pictóricas antiguas.