¿Cuándo son los Premios Princesa de Asturias 2025? Guía de todos los actos
Los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2025, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo viernes 24 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, han comenzado a llegar al Principado de Asturias el domingo 19 de octubre.
Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes; Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras; y Mary-Claire King, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, serán los primeros en llegar a Asturias.
La agenda de Serena Williams, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, se anunciará en cuanto esté cerrada.
Durante su estancia, los premiados participarán en diversos actos culturales y encuentros con los medios de comunicación que se desarrollarán a lo largo de la semana, tal y como se detalla en esta nota.
Domingo, 19 de octubre
- El recibimiento oficial a Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes, será a las 17:00 horas.
- Mary-Claire King, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, llegó sobre las 17:45 horas.
- Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras, llegó en torno a las 19:25 h
Lunes, 20 de octubre
- Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de Asturias de la Concordia, llegó a las 9:20 horas.
- Douglas Massey, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, llegará a las 13:35 horas.
- Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, llegó sobre las 17:45 horas.
- Peter Greenberg, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2023, llegó a las 17:45 horas.
Miércoles, 22 de octubre
- Mario Draghi, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, llegará a las 17:45 horas.
- Hugh Herr, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2016, llegará sobre las 17:45 horas.
- Madeleine Bremond, presidenta del Patronato del Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de Asturias de la Concordia, llegará hacia las 18:45 horas.
Jueves, 23 de octubre
Sus Majestades los Reyes, acompañados por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía, presidirán el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX.
Organizado por la Fundación Princesa de Asturias en colaboración con la Fundación Cajastur, la cita tendrá lugar el jueves, 23 de octubre, a las 19:00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo.
El Coro de la Fundación, junto con la orquesta Oviedo Filarmonía, interpretará las piezas Obertura trágica en Re menor, Op. 81 y La canción del destino, Op. 54 de Johannes Brahms; así como Danzas eslavas, Op. 46, n.º 7 en Do menor y Te Deum, Op. 103, de Antonín Dvořák. Bajo la dirección de Lucas Macías, el concierto contará también con la participación de la soprano Juliane Banse y el bajo-barítono Marko Mimica.
El miércoles, 22 de octubre, a las 20:00 horas, tendrá lugar el ensayo general, que estará abierto al público, para el que la Fundación ha repartido más de 1200 entradas.