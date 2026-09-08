‘Bajo el Neón de Schweppes’, un proyecto cultural inspirado en el icónico luminoso de la marca en Gran Vía

Hay lugares que explican una ciudad mejor que cualquier libro de historia y, desde hace más de medio siglo, el luminoso de Schweppes contempla Madrid desde lo alto del Edificio Carrión. Testigo de una ciudad en permanente transformación, mientras Madrid cambiaba, el neón permanecía allí, iluminando la Gran Vía y acompañando el paso de generaciones de madrileños y visitantes hasta convertirse en escenario de algunas de las imágenes más reconocibles del cine, la fotografía y la pintura española.

Con el objetivo de poner en valor ese legado, Suntory Beverage & Food Iberia presenta Bajo el Neón de Schweppes, una iniciativa que nace como un proyecto cultural que reivindica el luminoso no solo como un elemento del paisaje urbano, sino como parte del patrimonio emocional, visual y cultural de Madrid.

El proyecto se inaugurará el próximo 16 de septiembre con un encuentro exclusivo en el Cine Capitol (las entradas podrán adquirirse de forma gratuita a través de este enlace -Plazas limitadas-) en el que arquitectura, cine, periodismo, historia y diseño de iluminación dialogarán para responder a una misma cuestión: ¿cómo un anuncio llegó a convertirse en uno de los grandes símbolos de Madrid?

Diferentes miradas para explicar un icono

Cinco expertos procedentes de diferentes disciplinas conversarán ante los asistentes al evento, aportando cada uno su propia mirada sobre el neón. La periodista, divulgadora cultural y especialista en historia de Madrid Eugenia Bugallal abrirá el encuentro situando el luminoso en el contexto de la transformación de la Gran Vía. Su visión mostrará que Madrid también puede contarse a través de quienes la habitaron, así como a través de los símbolos que han permanecido junto a ellos.

La arquitecta María Teresa Muñoz, una de las mayores especialistas en el Edificio Carrión, analizará, entre otros asuntos, cómo el Capitol representa uno de los grandes hitos de la modernidad arquitectónica española. Por su parte, el cronista Alfonso J. Ussía, profundo conocedor del pulso y la identidad de Madrid, abordará la dimensión más sentimental del luminoso, reflexionando sobre el momento en que fue adoptado por los madrileños como un símbolo propio, incorporándose al paisaje cotidiano y a la memoria colectiva de varias generaciones.

Desde una perspectiva creativa, el diseñador de iluminación, escenógrafo y fundador del Museo de la Luz de Madrid Maxi Gilbert explicará cómo la luz tiene la capacidad de transformar la arquitectura y construir identidad, reivindicando el valor del neón como un lenguaje con personalidad propia.

Por último, el director y guionista Álex de la Iglesia, compartirá algunas de las claves del rodaje de El día de la bestia, explicando cómo la película contribuyó a que el cartel dejara de ser únicamente un elemento del paisaje para convertirse en un auténtico personaje del imaginario audiovisual de Madrid.

La jornada concluirá con la proyección en formato 4K de El día de la bestia, la primera película del cine español restaurada en este formato. Un homenaje a una obra icónica que ha contribuido como pocas a fijar el emblemático neón de Schweppes® en el imaginario colectivo de varias generaciones.

Además, Divisa Films lanzará el próximo 28 de septiembre una edición coleccionista de El día de la bestia, la primera película del cine español editada en 4K Ultra HD™. Los seguidores de este título de culto podrán disfrutar de una cuidada Edición Coleccionista supervisada por el director, de tirada limitada, que incluye 4K Ultra HD™ y Blu-ray™ y exclusivo material adicional.

Visitas guiadas gratuitas para redescubrir la Gran Vía

Tras el encuentro del 16 de septiembre, el proyecto continuará con ‘NEÓN COLOSAL de Schweppes y las historias por iluminar’, un tour cultural gratuito, abierto al público mediante reserva previa y por tiempo limitado, que recorrerá durante una hora la Gran Vía para descubrir las historias, personajes y acontecimientos que convirtieron esta avenida en uno de los grandes símbolos de la modernidad madrileña.

El recorrido comenzará a principios del s. XX, cuando un grupo de visionarios imaginó una gran avenida capaz de transformar Madrid. Desde los versos de Federico Chueca, que le pusieron nombre antes incluso de que existiera, hasta el impulso del conde de Romanones y del conde de Peñalver, la ruta descubrirá cómo nació la Gran Vía y cómo pronto se convirtió en epicentro de una nueva forma de vivir la ciudad, más cosmopolita y nocturna. Pedro Chicote abrió aquí la primera coctelería de España mientras se levantaba el Edificio Carrión y, pocos años después, desde el desaparecido Hotel Florida, Ernest Hemingway, Martha Gellhorn, Gerda Taro o Robert Capa contarían al mundo la Guerra Civil española.

Por sus edificios, hoteles, cines y barras pasarían después nombres como Luis Buñuel, Ava Gardner o Frank Sinatra, seguidos por las figuras de la Movida y cineastas como Pedro Almodóvar y Álex de la Iglesia. El recorrido culminará en el histórico Bar Cock, uno de los grandes templos de la coctelería madrileña.