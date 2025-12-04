La historia de la bandera de España vuelve a cobrar vida en el Museo Naval. La Armada y el Instituto de Historia y Cultura Naval inauguraron este miércoles una exposición que recorre el origen y la evolución de la enseña nacional a través de piezas excepcionales, muchas nunca antes mostradas al público. «Tiene vida, tiene historia y nos representa a todos», resume el director del Museo Naval, el capitán de navío Juan Escrigas.

La muestra celebra los 240 años de la decisión de Carlos III, quien en mayo de 1785 ordenó que los barcos de la Real Armada llevaran una nueva bandera fácilmente reconocible en alta mar. El rojo —tradicionalmente vinculado a España— y el amarillo pasaron pronto de distinguir a la Marina a convertirse en colores nacionales. Su impacto fue inmediato: era lo último que veían quienes despedían a los marinos en Cádiz o La Coruña y lo primero que reconocían quienes los recibían en América o Filipinas.

El simbolismo se consolidó tras la Constitución de 1812, que dio un nuevo impulso a la idea de identidad nacional. En 1843, Isabel II estableció oficialmente la rojigualda como bandera del Estado y de la Monarquía. Desde entonces, la enseña se integró en la vida cotidiana: colegios, ceremonias, balcones, celebraciones e inauguraciones.

Con 57 piezas originales —algunas sometidas a complejos procesos de restauración— la exposición busca que el visitante «sienta que la bandera representa a todos los españoles» explica Escrigas. Entre estas piezas destacan dos enormes banderas restauradas en la Real Fábrica de Tapices: la del navío Príncipe de Asturias (1794), de 390×610 cm, y la bandera de combate del crucero María Mercedes, de 970×640 cm. También se exhiben láminas de las banderas seleccionadas en el decreto de 1785, la del Batallón del Real Cuerpo de Artillería de Marina de 1846 y varios objetos como monedas y medallas.

La coordinadora de la muestra, Rosa Alvarado, subraya que «buena parte» del material nunca había sido expuesto y que su montaje ha requerido un «complicado dispositivo» debido a su fragilidad. «Es una oportunidad única: piezas con un enorme valor social, histórico y emocional», afirma.

El director del Instituto de Historia y Cultura Naval, el vicealmirante Enrique Torres Piñeyro, destaca el carácter «especial» de la exposición para la Armada. «Para quienes vestimos este uniforme es un privilegio que la bandera se enarbolara por primera vez en nuestros barcos», señala. Aspira a que los visitantes se «ilusionen», se sientan «cohesionados» y reconozcan a quienes les precedieron. La muestra será inaugurada por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

De cara al 250º aniversario de la bandera, el Museo Naval estudia ampliar sus instalaciones para poder exhibir de forma permanente algunas de estas piezas históricas.