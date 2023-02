La escultura de Eduardo Chillida Sin título, valorada en 3,7 millones de euros, es la pieza más cara de la feria ARCOMadrid, que se podrá visitar estos días en Ifema hasta el 26 de febrero. La obra, de acero corten y con la base reforzada, se ofrece por la galería CarreraMúgica, sobre la que uno de los propietarios, Ignacio Múgica, ha explicado que procede de un coleccionista privado. Esta pieza, que sale ahora al mercado en las ferias de arte, se vendió por el propio artista en el año 99 a un coleccionista. Más tarde cambió de manos para finalmente acabar en la galería a través de un intercambio de obra.

Múgica ha señalado que ve más posibilidades de venta en ARCOMadrid a un coleccionista privado de nuevo antes que a un museo, que afrontan «restricciones de presupuesto» para este tipo de compras. Y pese a que aún no ha habido comprador interesado, no descarta la venta en la feria. Entre las piezas más destacadas en lo que va de feria, se resalta la oferta de la galería Mayoral, con el cuadro Femme et oiseau de Joan Miró en arpillera, que también ha traído obras firmadas por Millares, Zobel o Rafa Macarrón de 270.000 euros.

En la galería Guillermo de Osma también se ha apostado por Chillida, subrayado en rojo en su catálogo con una pequeña escultura La puerta de la Libertad, con un precio de 2,4 millones de euros. En esta galería también se encuentra un Léger, Nature Morte, valorado en cerca de 900.000 euros.

En Leandro Navarro destaca la pieza de Joan Miró, Tête aux trois cheveux devant la lune, fijada en 1,6 millones de euros, acompañada de un Juan Gris, Le napperon blanc, por 1,3 millones de euros.

También en la galería José de la Mano, con obras como un tríptico de Manolo Calvo por 130.000 euros o cuadros de Antonio Saura por 225.000 euros, contaban con una «medio reserva» de una pieza de José Guerrero.

Las obras de Juan Muñoz, que coinciden con una importante exposición del autor en Alcalá 31 estos días, también están presentes: hay dos en la galería David Zwimmer por 850.000 y 800.000 euros, mientras que Elvira González trae un tríptico del escultor. Pero en esta feria también hay espacio para obras más baratas y asequibles: en Helga de Alvear, por ejemplo, hay obra gráfica de hasta 300 euros.

Los galeristas, que han reconocido tener buenas expectativas e incluso han vendido piezas antes de la apertura oficial, están pendientes de los coleccionistas latinoamericanos, que de presentarse como fuertes compradores pueden convertir ARCO en el próximo Miami. Una posibilidad, apuntalada por la atracción de la capital española de un contingente adinerado de México, Colombia y Venezuela, que huye de los gobiernos populistas de sus respectivos países.

Sólo en el último año ha destacado la apertura de espacios en Madrid como Ginsberg, de Lima (Perú), Rosenblut & Friedmann, de Santiago (Chile), e Hilario Galguera, de Ciudad de México, se han unido a Bernal Espacio, creado en Colombia. Todavía así, la dedicación de la feria a América Latina viene de lejos: alrededor de un tercio de sus galerías proceden de la región. Por ello, algunos de los coleccionistas más importantes de la zona marcan en rojo en sus agendas la cita de ARCOMadrid, muchos de los cuales han adquirido segundas residencias en la capital española, que además han impulsado el mercado inmobiliario de la ciudad. Esta apuesta por la región ha sido especialmente clara en las últimas ediciones cuando en 2022, ante la imposibilidad de algunas galerías y coleccionistas latinoamericanos de viajar a España debido al covid-19, la feria organizó la exposición comisariada Never the Same, de artistas latinoamericanos.