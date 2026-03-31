Muere la periodista Carolina Sellés a los 51 años

La periodista Carolina Sellés ha fallecido a los 51 años debido a un cáncer de mama metastásico. La comunicadora alicantina era conocida por sus trabajos en Radiotelevisión Valenciana entre 2002 y 2014.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado el fallecimiento de la periodista. «Mi más sentido pésame por el fallecimiento de Carolina Sellés. No nos podemos olvidar de Laia Rico, a quien perdimos el pasado mes de enero. Dos mujeres valientes que lucharon con enorme dignidad frente al cáncer. Dos grandes profesionales del periodismo y, sobre todo, grandes personas. La Comunidad Valenciana las recordará siempre. Todo mi cariño y apoyo a sus familias y seres queridos», ha informado.

Sellés compartió su diagnóstico en la primavera de 2021 y desde entonces relataba su historia en redes sociales. Su última publicación fue un vídeo compartido hace dos semanas. En él muestra el paisaje que disfrutaba en el momento. «Que los días buenos no me impidan ponerme las zapatillas. Este vídeo lo grabé un tiempo atrás, ahora el tratamiento y una indisposición por mi metástasis en el hígado me tiene en reposo. Pero volveré», escribió en la publicación.

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En su perfil compartió contenido en el que explicaba los efectos de la medicación mientras combinaba publicaciones personales y profesionales.

Carolina Sellés y su vida profesional

Carolina Sellés trabajó en Radiotelevisión Valenciana, donde fue reportera de programas especiales en directo, presentadora de informativos y miembro de la delegación de la televisión pública valenciana en Madrid. Sellés también formó parte de los informativos de Antena 3 presentando UAP: Unidad de Análisis Policial.

«Comunicadora y presentadora por encima de todo, estudié periodismo en la UAB y soy #CMUA, Máster Ejecutivo en Management y Dirección de Redes Sociales en la Empresa. La reinvención me ha llevado a convertirme en comunicadora digital multidisciplinar», aparece en su página web.