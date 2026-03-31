La UE confirma el giro en los supermercados en España a partir del 1 de mayo: obliga a los Gobiernos a bajar el precio de frutas y verduras

La subida constante de precios, unida al conflicto en Oriente Medio, ha originado una crisis económica a nivel mundial, con consecuencias directas en muchos sectores, especialmente en el sector de la energía y en el agrícola.

Esto ha provocado, todavía más si cabe, un encarecimiento de los precios de cualquier bien o servicio, y como resultado, hacer la compra se ha convertido en un verdadero reto para los bolsillos de muchas familias.

Las materias primas que han experimentado una mayor subida en sus precios han sido el petróleo, el gas y los fertilizantes, que a su vez se han trasladado de forma inevitable al bolsillo de los consumidores. Ante este escenario de crisis, los principales organismos estatales han comenzado a invertir con el fin de proteger la economía de los ciudadanos.

Por su parte, la Unión Europea ya ha anunciado que está preparando unas medidas para bajar los precios de los productos de los supermercados. Además, a partir del 1 de mayo se comenzará a aplicar de forma provisional el acuerdo comercial con los países del Mercosur, lo que reducirá los aranceles en frutas y verduras.

Este pacto se lleva negociando durante más de 20 años con países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, facilitando la entrada de productos agrícolas a un menor coste, lo que se traducirá en una bajada de los precios, especialmente en los productos frescos. Sin embargo, la reducción de aranceles no se hará de forma inmediata, sino que será de forma progresiva. Haciendo que algunos productos queden prácticamente libres de impuestos desde el inicio, mientras que otros lo harán de manera gradual durante los próximos años; todo depende del nivel actual de las tarifas. Entre los alimentos que podrían verse más beneficiados están frutas como melones, sandías o papayas, además de ciertos cítricos.

Con más oferta en el mercado, la competencia aumentará, lo que suele significar la bajada de los precios en los supermercados. Además, el acuerdo incluye mecanismos de protección. Si las importaciones crecen demasiado y provocan una caída prolongada de precios, la Unión Europea podrá volver a aplicar aranceles o limitar la entrada de ciertos productos para proteger al sector.

Aunque las normas medioambientales europeas seguirán actuando como filtro. Y las exigencias en materia de sostenibilidad pueden frenar parte de las importaciones, lo que moderaría el impacto en los precios. Mientras tanto, el sector agrario europeo ve esta medida con preocupación, ya que,, a priori, favorecerá al bolsillo de los consumidores; los productores locales advierten de una mayor presión competitiva en un momento ya complicado por el aumento de costes derivados del contexto internacional.