En tierra lejana, en pocas semanas, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 30 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Alya ha dado un paso al frente al reconocer que fue ella quien avisó a la gendarmería con la firme intención de frenar los planes de Cihan. Su intención era que la detuvieran, pero la situación no sale, ni de lejos, como ella esperaba. Es más, Cihan le deja claro que debe marcharse a Canadá, aunque lo hará sin el pequeño Cihan Deniz, puesto que él se quedará en la mansión. Ella se niega a ceder.

Lejos de que todo quede ahí, Cihan intenta convencer tanto a Sadakat como a Kaya de que Alya no ha sido culpable de lo sucedido, pero nadie le cree. Por ese mismo motivo, la desconfianza crece dentro de la familia, y lo hace a pasos agigantados. A pesar de que Alya trata de controlar su situación, lo cierto es que no consigue su objetivo. ¡Cada vez se topa con más obstáculos! Eso sí, logra empezar a trabajar en el hospital vinculado a Demir, desafiando no solamente la prohibición de Cihan, sino también el total rechazo por parte de Sadakat. En paralelo, Ecmel presiona a su hijo Sahin para que actúe contra Hassan, el hermano de Sadakat, al que considera un auténtico traidor. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que Sahin no es capaz de llegar hasta el final, sobre todo después de que Nare le pida que no lo haga.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 31 de marzo?

De esta manera tan concreta, veremos cómo la presión dentro de la familia aumenta considerablemente, sobre todo cuando Sadakat insiste a Cihan en que le dé un nieto. Pero no todo queda ahí, puesto que llega a plantearle que se divorcie de Alya para tratar de asegurar, de algún modo, el futuro de la familia.

En cuanto a Hassan, recibe la orden de desahucio de la casa de Ecmel. Fidan, en cuanto descubre que Sadakat ha puesto la vivienda a la venta, estalla de rabia. Hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de presentarse en la mansión para enfrentarse a ella. Cihan trata de frenar la situación y se opone a la venta, lo que tensa aún más la relación con su madre.

Por si fuera poco, Cihan hace todo lo que está en su mano para tratar de adelantarse a los movimientos de Sadakat, por lo que le anuncia que va a firmar un poder notarial para poder vender la mansión a Sahin. Todo ello mientras Sadakat va más allá en su plan, al llevar a la hija de una familia a la mansión para que tenga un hijo con Cihan. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en el archipiélago canario), en Antena 3.