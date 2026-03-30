En tierra lejana, con el paso de las semanas, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 24 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Cihan hace todo lo que está en su mano para tratar de proteger sus operaciones. Así pues, evita que Nadim, el padre de Demir, conozca los detalles del próximo envío. Todo ello mientras Sadakat no duda en entrometerse, cada vez más, en la educación del pequeño Cihan Deniz. Todo ello mientras refuerza su control sobre Alya, al verse obligada a pedir permiso para tomar decisiones.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo, en el terreno profesional, Demir no duda en ir un paso más allá al hacerse con una parte importante del hospital en el que actualmente trabaja Nare. Cihan toma la firme decisión de cambiar la ruta de sus negocios para tratar de evitar riesgos, pero todo se tuerce de un momento a otro cuando la operación acaba en una redada policial. Como era de esperar, Sadakat no tarda en señalar a Alya como responsable, puesto que está profundamente convencida de que ha sido ella quien ha dado el chivatazo. Es por eso que Cihan la enfrenta y es entonces cuando Alya reconoce que escuchó la información y la puso en manos de la gendarmería. Su objetivo en esos momentos no era otro que dejar en evidencia, de una vez por todas, la verdadera naturaleza de sus actividades.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 30 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Alya no tiene reparos a la hora de dar un paso al frente, reconociendo que fue ella quien avisó a la gendarmería para frenar los planes de Cihan. A pesar de que su intención era que la detuvieran, lo cierto es que la situación no salió como esperaba, ni mucho menos.

Cihan deja claro a Alya que debe marcharse a Canadá cuanto antes, pero el pequeño Cihan Deniz se quedará en la mansión. Ella se niega en rotundo a ceder a esa petición. Por si fuera poco, Cihan hace todo lo que está en su mano para convencer a Sadakat y a Kaya de que Alya no ha sido culpable, y nadie termina de creerle. Algo que provoca que la desconfianza en la familia aumente de forma considerable.

Sin muchas más alternativas, Alya trata de retomar el control de la situación al ponerse en contacto con el consulado de Canadá. A pesar de los esfuerzos, no logra hacerse con la documentación de su hijo. Todo ello mientras el conflicto entre familias aumenta cuando Ecmel presiona a su hijo Sahin para que actúe contra Hassan, el hermano de Sadakat, por traidor. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Antena 3.