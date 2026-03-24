En tierra lejana, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 23 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo la boda no trae la calma a la familia Albora, y mucho menos después de que, en plena celebración, Sadakat deja muy clara su postura frente a todos. Es más, hace saber que quiere un nieto de la unión entre Alya y Cihan. La presión sobre la joven no hace más que aumentar, puesto que trata de imponerle cómo debe comportarse al ser la mujer del líder del clan.

Es más, trata de borrar su identidad al obligarla a adaptarse a todas y cada una de sus normas. Alya, por su parte, hace todo lo que está en su mano para tratar de recuperar algo de control sobre su vida. ¿De qué forma? Buscando trabajo como médica, pero se encuentra con muchos impedimentos. Y todo porque Sadakat ha empezado a mover sus contactos para cerrarle puertas. Presionado por el entorno, Cihan también acaba interfiriendo en sus intentos. Al mismo tiempo, los conflictos dentro de la familia no dejan de aumentar: Ecmel marca distancia y reafirma sus planes, mientras que Demir trata de ganar peso en la sombra. Aunque Sahin se ha propuesto olvidarse de Nare, lo cierto es que es incapaz de hacerlo, por lo que vuelve a acercarse a ella. Todo ello mientras Sahin acusa a Sadakat de haber manipulado a todos en el pasado.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 24 de marzo?

De esta manera tan concreta, veremos cómo Cihan trata de proteger al máximo sus operaciones, por lo que evita que el padre de Demir conozca los detalles del próximo envío. Sadakat, por su parte, empieza a entrometerse cada vez más en la educación del pequeño Cihan Deniz, mientras trata de reforzar el control sobre Alya.

En el ámbito profesional, Demir decide dar un paso estratégico al hacerse con una parte del hospital en el que está trabajando Nare. La reestructuración que impulsa ha permitido que a Alya se le abra una puerta, hasta tal punto que acaba aceptando el puesto ante la imposibilidad de trabajar en otro lugar. Esta decisión no hace más que intensificar su enfrentamiento con Sadakat. ¡Es evidente que no está dispuesta a permitirlo!

Cihan toma la decisión de cambiar la ruta de sus negocios para evitar riesgos, pero todo se tuerce cuando la operación termina en una redada policial. Sadakat señala a Alya como responsable, convencida de que ella ha dado el chivatazo. Cuando Cihan la enfrenta, la joven reconoce que escuchó la conversación y admite haber informado a los agentes. ¿Qué consecuencias tendrán sus actos? No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana, esta noche a partir de las 23:00 horas (una hora menos en el archipiélago canario), en Antena 3.