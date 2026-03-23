En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 17 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, mientras Alya se recupera, Cihan reúne a todos los empresarios que trabajan con los Albora para intentar contener la crisis que amenaza los negocios familiares. Entre los presentes se encuentra Nadim. Cuando se entera de la reunión, se enfrenta a Demir y le reprocha que, con su actitud, está poniendo en riesgo el honor de la familia. Sadakat, por su parte, decide contarle toda la verdad a Alya: fue ella quien le disparó.

De esta forma, le deja claro que lo hizo para advertirle que no juegue con ella. Sahin acude a la policía para denunciar el ataque. Más tarde, reúne a los hermanos Albora y revela algo que acaba de descubrir, y es que, según la historia que le contó su padre, Ecmel y Sadakat tuvieron una relación en el pasado. Sadakat se presenta en casa de Sahin para dar su propia versión ante Fidan y Zerrin, y allí asegura que Ecmel le prometió matrimonio y que, después, la abandonó. En mitad de toda esta tensión, Cihan reúne a la familia y anuncia que, finalmente, se casará con Alya. Durante la boda, Sadakat vuelve a sorprender a todos los allí presentes al hacer pública una última exigencia. ¿En qué consiste, exactamente? En dejar claro que espera un nieto de la unión de su hijo y Alya.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 23 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo la boda no trae alma a la familia Albora. De hecho, en plena celebración, Sadakat aprovecha para dejar clara su postura frente a todos, pero Alya no está para nada dispuesta a seguirle el juego. La presión sobre Alya no hace más que aumentar de forma considerable, puesto que trata de imponerle cómo debe comportarse como esposa del líder del clan.

Es más, trata de borrar su identidad al obligarla a adaptarse, constantemente, a sus normas. A pesar de todo, Alya intenta recuperar algo de control sobre su vida. ¿De qué forma? Buscando trabajo como doctora, pero se encuentra con un nuevo obstáculo: Sadakat mueve sus contactos para cerrarle puertas. Presionado por el entorno, Cihan también termina interfiriendo en sus intentos.

En cuanto a Ecmel, marca distancias y reafirma sus propios planes, mientras que Demir parece ganar peso en la sombra. La tensión acaba estallando cuando salen a la luz viejas traiciones, por lo que Sahin no duda en acusar a Sadakat de haber manipulado a todos en el pasado. El enfrentamiento va a más cuando Cihan encara a su tío. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.