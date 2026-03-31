Tiene 7 capítulos, es de 2023 y pasó desapercibida pero ahora está en lo más visto de Netflix: la serie que vas a devorar en un día

El algoritmo quiere dirigir la mirada de los espectadores, recopilando datos y encontrando los puntos de reclamo para replicar dicha fórmula en nuevos productos. Pero ni siquiera todos los avances tecnológicos en la ingeniería de datos pueden predecir ni cambiar las caprichosas tendencias de unos suscriptores que al final, siempre ven lo que quieren ver. El último ejemplo es la reciente viralidad de una historia que fue publicada en 2023 y que ahora, tres años después vuelve a formar parte del contenido más visto de Netflix: la serie Love & Death.

Partiendo del libro de James Atkinson, Joe Bob Briggs y John Bloom que bebía directamente de una historia real, el showrunner David E. Kelley desarrollo una miniserie de siete episodios impoluta y adictiva. Sin embargo, en una actualidad audiovisual cargada de constantes novedades, Love & Death no terminó obteniendo el reconocimiento previsto. Distribuida originalmente por HBO y producida por Lionsgate, al trabajo de Kelley le tocó bailar con el triunfo mediático y crítico de competidoras como The Bear, Succession, Beef o The Last of Us. Aún con todo, este thriller criminal protagonizado por Elizabeth Olsen logró estar nominada en los Critics Choice Awards, los Emmy y los Globos de Oro y aunque terminó yéndose de vacío, hoy triunfa como uno de los títulos más vistos de Netflix en la categoría de series desde su estreno en la plataforma hace algunos días.

La presencia de este true crime repleto de estrellas en el abanico de contenidos de la «gran N roja» le ha devuelto al candelero de una audiencia que no ha dudado en auparla en la mayoría de rankings globales de la marca.

Lo más visto de Netflix: la serie que cuenta un asesinato brutal

La sinopsis oficial nos pone en la historia de Candy Montgomery (Olsen), una ama de casa que cansada de la rutina de matrimonio, comienza un romance con Allan Gore, el esposo de Betty, su vecina y amiga. Las consecuencias de esta aventura terminan derivando en un asesinato brutal no apto para sensibles.

A lo largo de sus siete capítulos, Love and Death dedica buena parte de la narración al proceso judicial del caso en el que se debate la defensa propia y los traumas infantiles de la protagonista. Junto a la presencia de Olsen encontramos al nominado al nominado al Oscar, Jesse Plemons, quien da vida al amante de Candy y Lily Rabe como Betty Gore. Tras ellos, Patrick Fugit y Tom Pellphrey completan el reparto principal.

E. Kelley es un creador de series con una larga trayectoria en la historia de la pequeña pantalla. El guionista norteamericano es responsable de la creación de ficciones icónicas como Ally McBeal o éxitos recientes de la talla de Big Little Lies, The Undoing y Presunto inocente. Dentro de menos de un mes estrenará su último proyecto en Apple TV, Margo tiene problemas de dinero. A pesar de su salto a Netflix, Love and Death sigue estando presente en el catálogo de HBO.

Casi 3 millones de visualizaciones en su primera semana

Love and Death entró de lleno en la lista de lo más visto de Netflix, después de haber brillado como serie entre los espectadores de HBO Max. Logrando casi 3 millones de espectadores en todo el mundo, es la novena serie de habla inglesa y en España ocupa la siguiente posición: