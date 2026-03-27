Sólo tiene 4 episodios pero está en el top 10 de Netflix en 64 países: la nueva serie de Steven Spielberg que emociona a los nostálgicos

Por si Netflix no había roto todos sus propios récords de audiencia regalándonos proyectos virales en los true crime, las comedias románticas o los dramas de época, hace relativamente bien poco ha replicado su fórmula de éxito gracias a un documental supervisado por Steven Spielberg. Nos referimos cómo no a Los dinosaurios, la serie de sólo cuatro episodios que es capaz de emocionarnos a través de un estilo narrativo y un guion que trata a las criaturas como si fuesen los personajes de una película. Y claro está, lo trágico de su sino repercute en un sentimiento de pérdida tremendamente nostálgico que por descontado, rehuye cualquier convencionalismo del género.

Estrenada el pasado 6 de marzo, la producción de «la gran N roja» ha registrado una audiencia brutal dentro de los parámetros de la plataforma. Los dinosaurios es actualmente la quinta serie de habla inglesa más vista del terminal, acumulando tres semanas en el ranking y debutando con más de 10 millones de visualizaciones. Un verdadero hito, sobre todo teniendo en cuenta la temática de nicho que puede llegar a ser el mundo jurásico. Sin embargo, la potente fuerza mediática de Netflix, la firma de Spielberg y la narración solemne de Morgan Freeman han terminado generando un título impecable, adictivo y con unos efectos visuales en los que se nota la mano del Industrial Light & Magic (ILM). El mismo equipo que creó los efectos especiales de la primera Jurassic Park en 1993.

Cabe señalar que en este proyecto de Netflix, Spielberg sólo ejerce como productor ejecutivo mediante su sello, Amblin Entertainment. La dirección corre a cargo de Nick Schoolingin-Jordan, responsable de otras grandes historias del mundo animal documental, como Nuestro planeta (2018), Un planeta perfecto (2021) y La vida en nuestro planeta (2023). Los dinosaurios es una creación de Dan Tapster, Keith Schole y Alastair Fothergill.

Netflix se asocia con Spielberg para hablar de los dinosaurios

Como ya hemos señalado, Los dinosaurios tiene una única temporada de cuatro episodios que narra el auge y la caída de toda una dinastía de magníficas y bellas criaturas. La distribución de dichos capítulos es la siguiente:

1- Ascenso : Explora los primeros años tras la extinción del Pérmico, con unas seres que deben adaptarse para dominar el ecosistema terrestre

: Explora los primeros años tras la extinción del Pérmico, con unas seres que deben adaptarse para dominar el ecosistema terrestre 2- Expansión : Aquí ya pasamos a plena etapa del Jurásico y el Cretácico, donde empezamos a presenciar enfrentamientos en un periodo de escasez de comida

: Aquí ya pasamos a plena etapa del Jurásico y el Cretácico, donde empezamos a presenciar enfrentamientos en un periodo de escasez de comida 3- Imperio : El punto máximo de las diferentes especies. Un coral de animales que crecieron y evolucionaron entre el grupo de continentes. El documental pone aquí en valor descubrimientos recientes como los comportamientos sociales de los dinosaurios o la presencia de plumas en sus cuerpos.

: El punto máximo de las diferentes especies. Un coral de animales que crecieron y evolucionaron entre el grupo de continentes. El documental pone aquí en valor descubrimientos recientes como los comportamientos sociales de los dinosaurios o la presencia de plumas en sus cuerpos. 4-Caída: Narra el impacto del asteroide y la explicación de cómo las aves son las descendientes directas de los increíbles seres que durante millones de años

The Dinosaurs but it’s just Morgan Freeman saying the names of the dinosaurs. pic.twitter.com/ZQquIXcFsp — netflix⁷ (@netflix) March 7, 2026

Cada uno de ellos tiene una duración aproximada de 45 minutos, así que los fanáticos de los dinosaurios pueden visualizar en tres horas, un maratón que se siente como un resumen perfecto del paso y la herencia de los dinosaurios en la tierra.

Entornos reales, dinosaurios digitales

Si uno repasa brevemente la historia del cine, sabe que la magia del séptimo arte nace de combinar la artesanía, decorados y escenarios reales con los efectos más avanzados. En Los dinosaurios, Netflix rodó en diferentes lugares del mundo, como Nueva Caledonia, Costa de Marfil, Reino Unido o el Desierto de Atacama en Chile y lo combinó con la tecnología de los equipos de Spielberg que integraron digitalmente en estos bellos entornos naturales, los dinosaurios digitales.